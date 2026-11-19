La Escuela Primaria N.º 102 “17 de Agosto” de Aranguren deberá ofrecer a las familias de cuarto, quinto y sexto grado la posibilidad de elegir entre la jornada curricular obligatoria y la jornada extendida del programa NINA. Así lo resolvió el juez de Paz de esa localidad, Pablo Andino, al hacer lugar a una acción de amparo colectivo contra el Consejo General de Educación (CGE) y el Gobierno de Entre Ríos.

La medida comenzará a aplicarse en el ciclo lectivo 2027 y también establece que el uso del comedor escolar y la permanencia de los alumnos durante el horario del almuerzo deberán ser voluntarios. De esta manera, las familias podrán decidir si sus hijos almuerzan en la escuela o si los retiran para comer en sus casas y luego regresan.

El reclamo fue impulsado por madres, padres y tutores que cuestionaron que la jornada extendida fuera obligatoria para todos los alumnos del segundo ciclo, sin contemplar las distintas realidades familiares. La escuela es la única institución primaria de Aranguren, por lo que las familias no tenían otra alternativa dentro de la localidad.

El cansancio de los chicos



Según expusieron los padres en la presentación judicial, los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado permanecían en la escuela aproximadamente ocho horas diarias, desde las 8 hasta las 15.45, en el marco de la modalidad NINA.

Las familias reconocieron el valor de la propuesta educativa, pero cuestionaron que no existiera la posibilidad de optar por una jornada más corta. Entre las razones que plantearon, señalaron que los chicos regresaban a sus casas muy cansados y que esa permanencia prolongada les quitaba tiempo para descansar, jugar, practicar deportes, realizar actividades culturales y compartir momentos con sus familias.

Uno de los testimonios quedó expresamente registrado en el acta de una reunión que los padres mantuvieron con autoridades del CGE el 3 de julio de 2026. Allí manifestaron: “Los niños salen agotados y se van derecho a la cama y no tienen posibilidad de hacer otras actividades”.

El planteo no apuntaba a eliminar el programa NINA ni sus talleres, sino a que las familias pudieran decidir si sus hijos continuaban durante el contraturno. En ese sentido, el juez señaló que los padres no desconocían el valor pedagógico de la jornada extendida, sino que pedían que también se contemplaran “las necesidades individuales de los niños, sus tiempos de descanso, recreación y convivencia familiar”.

El reclamo había comenzado antes de llegar a la Justicia. El 27 de octubre de 2025, un grupo de madres, padres y tutores presentó una nota ante la dirección de la escuela para pedir que se revisara la obligatoriedad de NINA y se contemplara la posibilidad de cursar una jornada simple. Esa presentación, según consta en la sentencia, llevaba 163 firmas.

El comedor y las inasistencias



Otro de los puntos cuestionados fue la obligación de permanecer en la escuela durante el horario del almuerzo y utilizar el comedor escolar.

Los padres aclararon que no pretendían eliminar el servicio, sino que siguiera disponible para quienes lo necesitaran o eligieran utilizarlo. Lo que reclamaban era poder retirar a sus hijos al mediodía para que almorzaran en sus casas y compartieran ese momento con sus familias.

La sentencia también abordó una situación concreta: a los alumnos que se retiraban durante ese horario se les computaba media inasistencia. Para el juez, debía analizarse si esa exigencia tenía un fundamento suficiente y si resultaba compatible con los derechos de los chicos.

Qué ordenó el juez y cómo se aplicará



Al resolver el amparo, Andino aclaró que la decisión no implica eliminar el programa NINA. En cambio, estableció que deben diferenciarse las horas de clases obligatorias de los talleres y actividades complementarias que se desarrollan después.

En ese sentido, la sentencia dispone que los alumnos deberán cumplir con la jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria (NEP), que contempla una carga horaria de 25 horas semanales. Una vez finalizada, la participación en los talleres de extensión de NINA será voluntaria.

El juez fue explícito sobre las consecuencias de esa decisión: “La decisión familiar de no participar de estas últimas no puede transformarse en una sanción indirecta ni afectar la trayectoria escolar del alumno”. Es decir, los chicos que no se queden a los talleres no podrán recibir sanciones ni sufrir consecuencias académicas o disciplinarias por esa elección.

En la parte resolutiva, ordenó al CGE y al Gobierno provincial “garantizar en la Escuela Primaria N.º 102 ‘17 de Agosto’ de la localidad de Aranguren y para el ciclo lectivo 2027 —y en adelante—, la bimodalidad, es decir, jornada NEP obligatoria y talleres de extensión con carácter optativo”.

Además, dispuso que el organismo educativo deberá elaborar un plan junto con la dirección de la escuela, la supervisión y los equipos docentes y técnicos. Ese esquema tendrá que contemplar dos alternativas: la jornada curricular de la NEP o la continuidad de la propuesta extendida NINA. La elección deberá ser “libre e informada” por parte de las familias.

Sobre el comedor, el fallo establece que “su utilización ni la permanencia durante el horario del almuerzo resulten obligatorias”. También señala que el retiro y posterior reingreso de los alumnos podrá organizarse mediante autorización escrita y controles razonables de identificación, registro y seguridad, “sin exigir certificado médico ni justificación extraordinaria”.

La resolución alcanza a los alumnos que actualmente cursan cuarto, quinto y sexto grado y a quienes ingresen a esos años en los próximos ciclos lectivos, mientras se mantengan las condiciones institucionales analizadas en el caso.

El juez declaró abstracto el planteo para el ciclo lectivo 2026, debido a la proximidad de su finalización. Por eso, los cambios deberán implementarse a partir de 2027, aunque el CGE podrá avanzar con las medidas necesarias antes del inicio de clases.

Fuente: AHORA