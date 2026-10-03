La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que, entre julio de 2025 y junio de 2026, las exportaciones de lana de Argentina crecieron interanualmente 28% en volumen y 66% en valor.

Los principales destinos de exportación son China y la Unión Europea, donde el primero lidera el comercio de lana sucia y el segundo el mercado de lana peinada.

Cabe recordar que en la zafra 2024/2025 se exportaron 31.088 toneladas por un total de U$S 114,3 millones, mientras que los registros 2025/2026 equivalen a 39.730 toneladas por U$S 189,6 millones.

Sustancialmente mayor es el incremento registrado si se compara con el resultado de la zafra 2023/2024, cuyo crecimiento equivale a un 69% en volumen y un 101,4% respecto de las divisas generadas.

Por otro lado, para el comienzo de la nueva zafra, durante el período julio-agosto de 2026, las exportaciones de lana experimentaron un crecimiento interanual de 39% en volumen, por 6.901 toneladas base sucia, y 103% en valor, por USD37,4 millones.

Los registros de exportación de lana correspondientes al primer bimestre de la zafra 2026/2027 reflejan una evolución positiva y sostenida del sector, consolidando la recuperación y el fortalecimiento de la cadena lanera argentina en los mercados internacionales, que se viene observando en los últimos años.