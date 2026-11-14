En la continuidad de las gestiones iniciadas para frenar el avance del abigeato y el vandalismo en los campos, dirigentes agropecuarios mantuvieron una nueva reunión con ministros y la cúpula policial con el propósito de avanzar en la búsqueda de soluciones concretas y duraderas frente a la inseguridad rural, uno de los principales flagelos que afectan a los productores entrerrianos.

Durante el encuentro, las entidades agropecuarias plantearon la necesidad de impulsar la creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Rurales, como herramienta fundamental para fortalecer la investigación y persecución penal del abigeato, los robos, las intrusiones, el vandalismo y los ataques contra la propiedad privada.

En este contexto, la Mesa de Enlace destacó la reciente media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo y las intrusiones en establecimientos rurales.

Su eventual aprobación definitiva representará también un importante desafío para la Justicia entrerriana, que deberá garantizar su aplicación efectiva y oportuna.

Del encuentro participaron representantes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos -Farer, Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Federación Agraria Argentina y Fedeco-, junto a las autoridades provinciales.

Las entidades reafirmaron su compromiso de continuar impulsando propuestas y gestiones, reclamando respuestas concretas que garanticen la seguridad de las familias rurales, la protección de la propiedad privada y el normal desarrollo de la actividad productiva.