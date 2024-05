Consultada sobre el trabajo de la provincia ante el avance del río Uruguay sobre la costa de Concordia, la ministra Beriso reconoció en rueda de prensa que quieren “ser precavidos por si sucede algo”, pero “todavía no ha sucedido y lo mejor es estar informados”.



No obstante, destacó que “desde la provincia estamos en una emergencia”, debido a que “venimos de una serie de contingencias importantes" y que por esos antecedentes "no tenemos con qué responder a una más”, admitiendo que “es poco lo que nos ha quedado en stock” y es con eso que se tratara de dar respuesta en la contingencia.



Remarco que "también estamos gestionando (más insumos) a través de Nación”, dado que “hay algunos funcionarios que están en el área de Urgencia que siempre están en comunicación con nosotros y ya están al tanto de la situación” que podría afrontar Concordia por la creciente del Uruguay.



A su vez, mencionó que el escenario también está en el radar del “área de Defensa Civil de la provincia", aclarando que todos los abordajes se hacen "siempre en precaución y no en alerta”.



Para concluir, señaló que “entre todos vamos a unirnos y aportar nuestro grano de arena, en comunicación constante con el municipio, que nos irá diciendo cuáles son las necesidades para no movernos aisladamente”, concluyó, publicó Diario Río Uruguay.



(Fuente: APFDigital)