Río de Janeiro fue nuevamente la sede del evento “Latin America’s 50 Best Restaurants”, que regresó por segundo año consecutivo a Brasil. Desde su creación en 2013, este evento se consolida como una de las citas más importantes de la gastronomía mundial.

La entrega de premios fue en el Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro. La lista de “Latin America’s 50 Best Restaurants”, como siempre, se elaboró a partir de los votos de un grupo selecto de expertos culinarios de la región, pertenecientes a la “Latin America’s 50 Best Restaurants Academy”. Danniella Camilo presentó el ranking ante los presentes.

La parrilla de Buenos Aires Don Julio fue destacada, entre otras cosas, por sus carnes, los vinos locales y el servicio auténtico a cargo del chef Guido Tassi y de Pablo Rivero. “No esperábamos esto. Trabajamos mucho y estamos felices por muchas razones; por todo el equipo y porque damos todo. Y por nuestro país. Estoy sorprendido y quiero felicitar a los colegas. Esta vez no ganó el mejor restaurante sino el más querido”, dijo Rivera en el discurso.

Gracias a un exclusivo proceso de maduración combinado, la cuidadosa selección de animales de razas Hereford y Angus, y su enfoque en la sustentabilidad y la ganadería regenerativa, Don Julio redefine la tradición de una parrilla clásica, y le da un toque de innovación y sofisticación culinaria.

Los otros restaurantes argentinos premiados también son de Buenos Aires. En el puesto 18 se ubicó Gran Dabbang, mientras que Mishiguene alcanzó el lugar 29 de la lista. El Preferido de Palermo fue reconocido en el lugar 31, seguido por Trescha, que se posicionó en el 33 y ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista. En el puesto 34 se destacó Niño Gordo, mientras que Julia ocupó el lugar 37. Aramburu quedó en el casillero 46.

Los 50 mejores restaurantes de América Latina

Don Julio, en Buenos Aires, Argentina Maido, en Lima, Perú El Chato, en Bogotá, Colombia Kjolle, en Lima, Perú Boragó, en Santiago, Chile Celele, en Cartagena, Colombia Lasai, en Río de Janeiro, Brasil Mérito, en Lima, Perú Quintonil, en Ciudad de México Leo, en Bogotá, Colombia Nuema, en Quito, Ecuador Alcalde, en Guadalajara, México Mayta, en Lima, Perú Maito, en Panamá Casa do Porco, en São Paulo, Brasil Tuju, en São Paulo, Brasil. El lugar también ganó el Gin Mare Art of Hospitality Award por su trabajo en torno a la hospitalidad. Fauna, Valle de Guadalupe, México Gran Dabbang, en Buenos Aires, Argentina Rafael, en Lima Perú. El lugar también ganó el Highest Climber Award, por el mayor ascenso en la lista. Evvai, en São Paulo, Brasil Oteque, en Río de Janeiro, Brasil Sublime, en Guatemala. El lugar también recibió el Chef’s Choice Awards. Villa Torél, Ensenada, México Pujol, en Ciudad de México Siwka, San José, Costa Rica Nelita, en São Paulo, Brasil Metzi, en São Paulo, Brasil Cosme, en Lima, Perú Mishiguene, en Buenos Aires, Argentina La Mar, en Lima, Perú El Preferido de Palermo, en Buenos Aires, Argentina Arca, en Tulum, México Trescha, en Buenos Aires, Argentina. El lugar también ganó el premio a la mejor nueva incorporación de la lista. Niño Gordo, en Buenos Aires, Argentina Maní, en São Paulo, Brasil Huniik, en Mérida, México Julia, en Buenos Aires, Argentina Gustu, cerca de La Paz, Bolivia Mercado 24, en Guatemala Cantina del Tigre, en Panamá Lo de Tere, en Punta del Este, Uruguay Manuel, en Barranquilla, Colombia Máximo Bistrot, en Ciudad de México Cordero, en Caracas, Venezuela Humo Negro, en Bogotá, Colombia Aramburu, en Buenos Aires, Argentina Sud 777, en Ciudad de México Rosetta, en Ciudad de México Mil, en Moray, Perú Kotori, en São Paulo, Brasil

La organización cuenta con una Academia formada por 300 expertos en gastronomía de América Latina, divididos en cinco regiones: México, Centroamérica, Sudamérica (Norte), Sudamérica (Sur) y Brasil. Cada miembro emite diez votos basados en experiencias culinarias recientes, de los cuales al menos cuatro deben ser para restaurantes fuera de su país de origen, lo que asegura una perspectiva equilibrada y diversa. Una consultora independiente supervisó en este caso el proceso de votación para garantizar la transparencia y credibilidad de los resultados.

Aramburu, en Buenos Aires, Argentina, fue destacado por su emocionante menú de degustación de 18 platos donde los mariscos ocupan un lugar destacado. Además, la experiencia se complementa con un maridaje de vinos exclusivamente argentinos. Julia, también en Buenos Aires, fue ponderado por la labor del chef Julio Martín Báez, quien lo nombró en honor a su hija. El equipo se dedica a crear una plataforma culinaria más justa, enfocándose en el uso de ingredientes responsables y en el bienestar de su personal.

En Niño Gordo, ubicado en Buenos Aires, la experiencia se destaca según los expertos desde el momento en que los visitantes encuentran un globo gigante con forma de bebé, que marca la entrada. Por su parte, El Preferido de Palermo, también en la capital argentina, fue galardonado por su enfoque en productos ecológicos y caseros, cuidadosamente elaborados por el chef Guido Tassi.

La ceremonia de premiación de “Latin America’s 50 Best Restaurants” no solo incluyó el anuncio de los 50 mejores restaurantes, sino también la entrega de varios premios especiales. El restaurante Lunario, de México, ganó el galardón Sustainable Restaurant Award por su compromiso y su enfoque holístico en torno a la sostenibilidad. En el rubro de la pastelería, el premio Latin America’s Best Pastry Chef Award fue para Camila Fiol, de Chile. El galardón Latin America’s Best Sommelier fue para Laura Hernández Espinosa, de Colombia. El Latin America’s Best Female Chef Award fue para Marsia Taha Mohamed, de Bolivia. El Woodford Reserve Icon Award fue para Harry Sasson, de Bogotá, Colombia.