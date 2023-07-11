A la preocupación por la conformación de un nuevo asentamiento en zona norte de la ciudad, detrás del hipermercado entre calle Federación y Ruta 136, se suma la de la inseguridad.

Una de las vecinas contó en Ahora Cero Radio que "es una zona complicada, eso lo sabíamos del día cero que nos mudamos… tenemos un robo todos los días, pero más allá de eso no, la angustia de muchos de no querer continuar habitando su casa, porque no se sabe cuál va a ser el futuro del barrio, entran a las obras sacan herramientas y a las cosas que se dejan en los patios, entramos todo todas las noches porque te lo llevan, no podemos dejar ni una toalla colgada secándose en el patio”, relató.

En este punto, reveló una particular medida que tomaron para intentar evitar los robos: “Nosotros como vecindario estamos pagando seguridad privada, pagamos 4.500 pesos por mes, solamente lo podemos sostener a la noche, ya pagar 24 horas una seguridad privada se hace muy pesado, más el crédito que pagamos por la casa”, expresó la vecina del barrio Procrear.