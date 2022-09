En primer lugar, la concejal fue consultada acerca de su parecer sobre la nota que publicó Ahora ElDía este fin de semana, en la que da cuenta del costo de más de $2 millones de cada sesión del Concejo Deliberante para la ciudad.

“La realidad es que hay muchos temas que estamos trabajando hace tiempo y que no se ven reflejados en esa nota, y por otro lado acerca de la cantidad de concejales eso no se podría modificar porque depende de la cantidad de población, ya que es un sistema de representatividad”, argumentó Andrea Noguera.

La edil del PJ, sostuvo que “el funcionamiento es muy subjetivo, eso lo puede evaluar después de cada sesión la sociedad de Gualeguaychú”, y contó que “la semana pasada le dimos despacho a un expediente que para mí es re importante que es restablecer el servicio de la combi que va a trasladar a pacientes oncológicos para hacer radioterapia en Concepción, era un servicio que se brindaba y que se perdió, y ahora vamos a dejar establecido por ordenanza que mientras no haya en Gualeguaychú un servicio para este tipo de tratamientos quede fijado que se los pueda trasladar, más allá que tenga obra social o no”.

Asimismo, comentó que “otro tema que estamos trabajando y está siendo largamente debatido es reglamentar las residencias gerontológicas. Lo presentó la oposición y hay una ley nueva del año pasado que todavía no está reglamentada. Yo voy a presentar otro que es más completo porque fue posterior a una capacitación que tuvimos con la gente de provincia. He estado hablando con Luis (Castillo) y la oposición (JxC) y la idea es que se trate porque es un tema prioritario y tenemos que darle solución hace mucho tiempo”.

Consultada acerca de qué proyectos “que le modifiquen la vida a los gualeguaychuenses” presentaron desde su bloque en las 14 sesiones que recopiló Ahora ElDía el fin de semana, la concejal respondió que “hemos tratado un montón, el tema de las licencias que tratamos en la comisión que presido es un antes y un después para los trabajadores municipales, la incorporación del cupo trans… tendría que sentarme para ver las cuestiones que vos me preguntas de que modifiquen la realidad de todo Gualeguaychú, no te puedo puntualizar ahora sobre la marcha alguno en particular, porque en definitiva todos lo hacen para algún sector, no sé qué decirte, que se yo, en este momento me agarrás en blanco", expresó.

Y finalmente, cerró diciendo que “yo estoy a disposición y prometo que para la próxima hago todo el raconto en base al Excel que tenemos, pero ahora estoy resfriada y estaba fuera de tema, pero no es que no tenga memoria”, concluyó.