Sobre los dichos de Pablo Echandi sobre una eventual imposibilidad de Davico para ser candidato a intendente de Gualeguaychú, el presidente de Nuevo Espacio expresó con claridad que “todos los tengamos intenciones genuinas de poder candidatearnos para la intendencia, deberemos cumplir los requisitos que exige la Justicia Electoral. En términos personales, está muy lejos de mi la intención de impugnar a alguien. Prefiero que sea la gente la que decida y si tenemos la oportunidad de participar en unas PASO, lo más lógico sería que la ciudadanía elija sus candidatos”.

Sobre alguna cuestión legal que pudiera impedir una candidatura de Davico, Álvarez sostuvo que “como en toda cuestión legal, hay bibliotecas escritas de un lado y del otro. Puede haber algún tema de residencia que no es algo que me incumba en lo personal y que me saque del foco sobre el que venimos trabajando desde hace un tiempo. Si me consultan, daré mi opinión, pero reitero que personalmente no pienso hacer ningún planteo de impugnación sobre nadie”.

El ex concejal de la ciudad remarcó que, en caso de que se plantee una impugnación a la figura del intendente de Pueblo Belgrano, “no pienso impugnar a nadie, no es mi estilo y no pienso hacerlo. Es cierto también que un vecino particular puede presentar una impugnación, pero en definitiva, será la Justicia Electoral la que diga quien está o no en condiciones de presentarse. Yo no soy quien para pedir antecedentes de nadie para que pueda competir en una elección”.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio que explotó a nivel nacional con las amenazas de Patricia Bullrich hacia Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, Álvarez fue claro y expresó que “no me gustó para nada lo ocurrido a nivel nacional, no es el estilo al que estoy acostumbrado. Preferiría que en Gualeguaychú no pase nunca nada de esa gravedad, estamos transitando el mismo espacio político con gente con la que podemos tener diferencias, pero de ahí a pasar a cuestiones personales, de muy bajo nivel, no es lo que lo que nosotros queremos”.