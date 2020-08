La reforma judicial obtuvo dictamen en el Senado y buscará darle media sanción

“Lo que quedó demostrado en estos quince días es que ustedes avanzan en soledad. Avanzar en soledad y redoblar la apuesta. Por estas consideraciones rechazamos el proyecto”, resaltó el jefe del interbloque opositor, el radical Luis Naidenoff, antes de que finalizara el debate virtual, que transcurrió sin mayores sobresaltos.

A pesar de la marcha del lunes, que concentró buena parte de las múltiples consignas en el proyecto en discusión, el Gobierno aceleró en los últimos días el debate parlamentario y tras el cuarto intermedio, después de la exposición de más una quincena de especialistas, obtuvo el dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, por lo que se encamina a tener la media sanción la semana próxima.

“Cualquier cosa que plantea el gobierno dicen que no es oportuno, conveniente o necesario. Esta es una buena reforma. No pierdo la esperanza de que la oposición cambie”, remarcó sobre el cierre del plenario José Mayans, jefe de la bancada oficialista, cuando las cartas ya estaban echadas desde hacía rato.

Al inicio de la discusión, la coalición opositora ya había adelantado que no acompañaría el proyecto y que ni siquiera buscaría introducir modificaciones, a pesar de que el Frente de Todos buscó mostrarse conciliador.

“¿Tenemos voluntad de modificar y escuchar? No, no hay voluntad. Hemos hecho un maquillaje al proyecto en el dictamen. Y vamos a avanzar pero nosotros no vamos a acompañar. No sería responsable”, remarcó en ese sentido la senadora Silvia Giacoppo.

El Presidente y Cristina Kirchner descontaban de antemano que conseguirían dictamen a última hora de la tarde, y la posición de rechazo de Juntos por el Cambio ya era conocida. (Fuente: Infobae)