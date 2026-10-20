La Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos otorgó el Certificado Único Ambiental (CUA) a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Parque Industrial Gualeguaychú, mediante la Resolución N.º 594/2026, emitida el 20 de octubre.

La Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (Codegu) señaló que la resolución se enmarca en la Ley Provincial N.º 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas y establece las condiciones para la continuidad operativa de esta infraestructura esencial, destinada al tratamiento de los efluentes líquidos generados por los establecimientos industriales del predio antes de su descarga al río Gualeguaychú.

“La Planta de Tratamiento de Efluentes continúa funcionando, y se sostiene el trabajo de seguimiento y control de sus instalaciones, en el marco de las acciones orientadas a garantizar el adecuado tratamiento de los efluentes industriales. La obtención del certificado constituye un paso relevante dentro del proceso de adecuación ambiental de la planta”, remarcaron desde la entidad.

En ese sentido, la resolución establece requerimientos específicos que incluyen la actualización del Plan de Gestión Ambiental, el fortalecimiento de los mecanismos de control de las descargas, la presentación periódica de análisis de laboratorio y la implementación de instancias de transparencia y participación ciudadana.

“Desde Codegu continuaremos trabajando en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad provincial, así como en la coordinación con las empresas del Parque Industrial para fortalecer los mecanismos de control y seguimiento ambiental. La Planta de Tratamiento de Efluentes es una infraestructura fundamental para la actividad productiva del Parque Industrial y para la gestión ambiental de la ciudad. Por ello, su funcionamiento, monitoreo y mejora continua constituyen una prioridad institucional y, en ese camino, esta resolución es un respaldo a todo lo que se ha venido haciendo”, enfatizaron.

¿Qué es el CUA?

El Certificado Único Ambiental (CUA) es el instrumento oficial en la provincia de Entre Ríos que unifica y reemplaza todos los trámites y certificaciones ambientales previos para las actividades económicas e industriales. Fue creado bajo la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas (que reemplazó a la antigua Ley Nº 6.260 de 1978) con el objetivo de agilizar procesos, reducir la burocracia y digitalizar los controles.