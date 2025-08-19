Entre las prestaciones administradas por la ANSES, el haber mínimo jubilatorio desempeña un papel fundamental, ya que representa una proporción muy significativa de los gastos en concepto del régimen de reparto y de la moratoria previsional, y establece un piso de protección para los jubilados que, por motivos diversos, no han podido acumular mayores aportes a lo largo de su vida laboral. Este monto se actualiza periódicamente mediante el coeficiente de movilidad.

Los datos oficiales marcan que casi 5 millones de jubilados y pensionados perciben el bono de hasta $ 70.000 congelado desde marzo 2024. El Congreso votó una ley elevando ese bono a $ 110.000, más un ajuste del 7,2%, pero fue vetado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) -equivalente al 80% del Haber Mínimo- y las PNC (Pensiones no contributivas) -del 70% del Haber Mínimo-, en ambos casos más el bono, (que representa una proporción mayor del ingreso total) tuvieron caídas mayores.

En el mes de julio el haber mínimo de $ 309.295 más bono de $ 70.000 alcanzó un total de $379.295. Si bien el haber mínimo mostró un crecimiento interanual del 5,1% ajustado por IPC, el bono se mantuvo constante en términos nominales, presentando una caída interanual del 26,8% al compararlo con la inflación.

En consecuencia, considerando el haber mínimo más el bono, surge que la prestación mínima previsional de julio presentó una caída del 2,7% interanual ajustado por inflación respecto al mismo mes de 2024.

La actual fórmula de movilidad permite anticipar que el monto correspondiente al haber mínimo para el mes de agosto alcanzará un total de $ 313.938 y presentará una caída (ajustado por inflación) respecto al percibido en julio (al contemplar la inflación registrada en el mes de junio, con un 1,6%). Se espera, entonces, que en los sucesivos meses la evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas dependa de la dinámica que adquiera la inflación (si se acelera o desacelera) y del bono de suma fija (que se estima no presentará incrementos en su valor), concluye el informe emitido por la Asociación Argentina de Presupuesto, sobre la base de estadísticas oficiales del INDEC.