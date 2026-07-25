Mariano Berisso, dirigente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, respaldó el proyecto del ministro Federico Sturzenegger para eliminar la obligatoriedad de las contribuciones. En esa línea, presentó una propuesta de modernización para el organismo que incluye cargos ad honorem en el directorio, una gerencia ejecutiva profesional y máxima transparencia en el uso de los fondos.

El equipo de trabajo del ministro Federico Sturzenegger elaboró una iniciativa, que todavía no fue remitida al Congreso, que establece un esquema de transición en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) hasta septiembre de 2027 para luego avanzar con la eliminación de las contribuciones obligatorias que hoy realizan productores y frigoríficos por cada animal enviado a faena.

Al respecto, el director suplente de la Sociedad Rural de Entre Ríos, Mariano Berisso, indicó a APFDigital el respaldo del aporte voluntario para que los productores y los demás integrantes de la cadena “decidan libremente su participación y respaldo al Instituto”.

Asimismo, sostuvo que los integrantes del Consejo Directivo deberían desempeñar sus funciones ad honorem: “Para reafirmar el compromiso institucional y el espíritu de servicio al sector, por encima de cualquier interés económico”.

Y agregó que quienes formen ese Concejo “deberían acreditar una reconocida trayectoria, idoneidad y amplio conocimiento de la producción, la industria y los mercados internacionales de la carne vacuna, garantizando una conducción basada en experiencia, visión estratégica y capacidad técnica”.

Por otra parte, mencionó algunos aspectos que el Ipcva debería incorporar para fortalecer la institucionalidad, la eficiencia, la transparencia y la competitividad, como el Plan Estratégico quinquenal: “Se trata de cinco años, con objetivos, metas e indicadores de desempeño claramente definidos, sujeto a revisiones periódicas que permitan evaluar resultados y adaptarlo a la evolución de los mercados internacionales”.

“El Instituto debería contar con un Gerente Ejecutivo rentado, seleccionado mediante un proceso transparente y en función de sus antecedentes y capacidades profesionales, responsable de ejecutar el Plan Estratégico y llevar adelante las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo”, continuó.

Y finalizó: “El Ipcva debería publicar, de manera permanente, actualizada y de fácil acceso, toda su información económica, financiera y administrativa, incluyendo remuneraciones, honorarios, contrataciones, compras, licitaciones, viajes, campañas de promoción, convenios y cualquier otro gasto”.