Esta suba se daba a horas de conocerse el nuevo informe mensual de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En cuanto a la posición de julio, según reprodujo Télam, el avance era de 2,55% (US$ 15,16) para cotizar a US$ 608,48 la tonelada.

Por su parte, el aceite, en su posición de mayo, saltaba 7,84% (US$ 115,95) a US$ 1.594,36 la tonelada, mientras que la harina lo hacía por 0,77% (US$ 3,86) para negociarse a US$ 499,34 la tonelada.

Por el lado del maíz, se producía una suba del 0,32% (US$ 0,98) a US$ 299,99 la tonelada, mientras que el trigo exhibía pérdidas por 0,78% (US$ 2,20) hasta los US$ 276,96 la tonelada.