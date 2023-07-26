Al bajar del vehículo que lo trasladaba, Milei dijo: ““Me trataron muy bien cuando vine la última vez y quise volver.Viva la libertad, carajo”.

En la intersección de peatonal San Martín y Alem aguardaban a Milei, el candidato a gobernador, Sebastián Etchevehere; la candidata a vicegobernadora, Mayda Spiazzi, y los candidatos, a diputado nacional, Beltrán Benedit, y a diputado provincial, Carlos Damasco.

Cerca de las 17 de esta tarde, Milei llegó y provocó gran revuelo en transeúntes, por lo que rápidamente se concentró una gran cantidad de personas, entre jóvenes y adultos, que querían fotografiarse con el candidato y demostrarle su apoyo. Milei caminó rodeado de las personas que lo abrazaban, mientras entablaba diálogo con vecinos y comerciantes.

El candidato de la Libertad Avanza estuvo previamente en la ciudad de Rosario, en el marco del Tour de la Libertad, con el que llegará mañana a Santa Fe y finalmente a Córdoba, de cara a las PASO.