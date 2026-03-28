El presidente de la Federación de Contratistas de Maquinaria Agrícola, "Fredy" Simone, aseguró que están recibiendo aumentos del gasoil todos los días. “Cada 10% que sube en el surtidor, es un 3% extra para nuestros costos”, ejemplificó.

Además del intento como federación de ir por una Ley especial de tránsito para los contratistas agropecuarios y los pedidos al Gobierno Nacional y el Congreso para “bajar” considerablemente el piso del RIMI, el sector mira con preocupación la suba en naftas y gasoil ocurrida en las últimas semanas, como una derivación de la guerra en Medio Oriente que elevó los valores internacionales del petróleo.

“Nos preocupa porque está aumentando todos los días el combustible. Cuando aumenta un 10% en el surtidor, nos representa en nuestro esquema de costos una suba del 3%. En el último mes, según nuestros cálculos, la suba ya ronda el 29%. Es decir, que el incremento directo en nuestra actividad ya está en el orden del 9%”, destacó Luis “Fredy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (Facma).

Si bien la federación está a la expectativa de lo que pueda pasar legislativamente durante el año con el deseado avance de una normativa especial de tránsito para la actividad y el pedido de reformas en el Régimen de Incentivos a las Medianas Inversiones (RIMI), la suba de precios en los combustibles se lleva toda la atención coyuntural.

Desde Facma trabajan en una presentación acerca de la correlación entre la suba de precios y el traslado a la actividad.

“Es preocupante porque ya impacta en la tarifa, que vienen flacas, en el sentido de no poder aplicar todo lo que necesitamos y la rentabilidad se achica cada vez más”, analizó Simone. En su caso, su empresa, por estos días atiende cosechas en la zona bonaerense del centro de la provincia, como Chivilcoy o Tandil.

Según explicó, quienes realizan las labores pueden cobrar adelantos de cosecha en la previa de los trabajos, pero el número final se liquida al momento de culminación de los trabajos.

Ahora, esta ventana de cosecha gruesa está estipulada hasta no menos del mes de mayo, según lo que permita el clima. Y por eso la preocupación entre los contratistas es notoria para el caso de que la escalada de precios no encuentre un freno.

“Sería algo que no quiero ni pensarlo si la suba no frena, podría afectar mucho a toda la economía del país”, planteó acerca de la suba de precios que se comenzó a dar una vez estallado el conflicto bélico en Oriente Medio.

“Un equipo cosecha gasta entre 600 y 1000 litros de combustible según el tamaño de la máquina por día. El tanque de las mismas puede almacenar entre 700 y 1000 litros”, explicó.

Además, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), lanzó un crudo comunicado en el que aseguró que “el desproporcionado aumento del combustible pone en riesgo la cadena de abastecimiento”

Sostuvieron que “de no mediar una baja del gasoil y no haber tampoco una recomposición de las tarifas de los fletes, el impacto inevitable será el desabastecimiento, porque bajo las condiciones actuales no pueden operar”.

“La continua escalada en el precio de los combustibles amenaza con interrumpir la cadena de suministro en todo el país”, sumaron.

Los contratistas de FACMA, si bien alertaron que un desabastecimiento sería “el peor escenario posible”, por ahora descartan que se estén notando faltantes en surtidores e incluso negaron que, al menos los asociados a FACMA, busquen hacerse de mayor cantidad de producto ante la escalada de precios.

También, al menos en el sector de naftas, habrá una mayor oferta de producto: el Gobierno comunicó este viernes vía Boletín Oficial la ampliación de cortes de mezcla con bioetanol a base de maíz y/o caña de azúcar.

Esto, estiman, les permitirá a las petroleras elevar hasta un 15% el corte con bioetanol. Actualmente el porcentaje está fijado en 12%.

Las autoridades comunicaron a través de la resolución 79/2026 que se elevó el límite máximo de oxígeno permitido hasta 5,6%, lo cual amplía la posibilidad de hasta un 15% de bioetanol en cada litro de nafta.