El Gran Premio Coronación del Campeonato Argentino de Rally se correrá entre el 8 y el 10 de diciembre y tendrá como epicentro la ciudad de Concordia. La competencia será organizada por la Asociación Civil Rally Argentino, que contará con aportes del gobierno provincial.

Esta medida causó mucha sorpresa y malestar en los dirigentes del Auto Club de Concepción del Uruguay, que desde hace 37 años viene organizando las pruebas de Rally en la provincia de Entre Ríos. En muchos casos, La Histórica ha sido una alternativa viable para las autoridades del ACA, que no tenían sede para realizarla y los directivos del ACCU aceptaban organizarla en 15 días.

Los trabajos en Concordia

“Los organizadores de la carrera ya se encuentra avanzando con los trabajos preparativos para lo que muy probablemente será otro espectacular desenlace en las diferentes categorías de Rally Argentino Pirelli”, dice el comunicado de prensa de la entidad fiscalizadora.

Para ello, “Oscar Cutro, como autoridad representativa del Gran Premio y de la Asociación Civil Rally Argentino, emprende las gestiones y esfuerzos pertinentes para garantizar un alto estándar en otra nueva visita consecutiva del certamen a Entre Ríos”.

“Esta vez, el Gran Premio Coronación de 2023 se trasladará poco menos de 150 kilómetros al norte de la provincia de Entre Ríos, para asentar su epicentro en la ciudad de Concordia. Allí, no solo se ubicará el parque de asistencia, sino que también se desarrollará la ceremonia final de premiación de temporada, para otorgar los trofeos a los pilotos y navegantes campeones de las distintas categorías y copas”, anunciaron en la página web de Rally Argentino.

Al tratarse de la última fecha del año, es importante recordar que el Gran Premio Coronación de Entre Ríos presentará una condición de Coeficiente 2, el cual aplica en eventos que poseen una extensión de entre 160 y 200 km. Esto permite que la competencia otorgue un total de 71,5 puntos, es decir, un 50% adicional de unidades.

Como consecuencia, el ganador general del evento recibirá 45 puntos, en lugar de los 30 habituales. De igual manera, quien se adjudique cada etapa no será premiado con 10 unidades, sino recibirá 15 y el binomio que se imponga en el Power Stage se llevará 7,5 puntos extra, que superan a los tradicionales 5.

Con el anuncio del Gran Premio, el calendario 2023 tiene prácticamente todas sus plazas confirmadas para el segundo semestre, que comenzará con la Vuelta de la Manzana en agosto, previo al Rally del Jaaukanigás en septiembre, la visita internacional a Punta del Este en octubre y finalmente el cierre de temporada que Entre Ríos ofrecerá en diciembre, posterior a la novena fecha, que será anunciada muy pronto.