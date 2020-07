La tormenta no alcanza para despejar los fantasmas del pasado

La muerte de Fabián Gutiérrez, trajo otra vez la Argentina del pasado. La domiciliaria de Báez fue la ratificación. No es lo mismo claro, pero hay demasiados puntos de contacto. Y esa Argentina, que sigue oscura y tenebrosa nos va a perseguir siempre. Si no hay justicia, habrá impunidad. Si hay impunidad hay descreimiento. Y si no se cree no hay futuro. ¿Tan difícil es de entender?