En el marco del posicionamiento expresado por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en el comunicado emitido recientemente por el Consejo Superior bajo la consigna “Sostener la universidad es invertir en el futuro”, la institución convoca a una conferencia de prensa para el próximo martes 13 de octubre, a las 9, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Casa de la Universidad -Córdoba 475, Paraná-.

Del encuentro participarán autoridades universitarias, referentes de la comunidad académica y científica y de espacios gremiales universitarios y del estudiantado, quienes compartirán sus reflexiones sobre la situación de la universidad pública, la importancia de sostener su financiamiento y de fortalecer su papel en el desarrollo social y productivo de la provincia.



Asimismo, la conferencia será una instancia para convocar a la comunidad entrerriana a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre, en defensa de la educación pública y del sistema universitario argentino.