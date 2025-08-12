Este 12 de agosto la Universidad de Buenos Aires conmemora un año más en su amplia trayectoria en el país. Un día como hoy pero de 1821 se inauguraba lo que sería una de las más grandes instituciones educativas nacionales, que hoy cumple nada más ni nada menos que 204 años.





En sus más de dos siglos en Argentina, la histórica UBA tuvo entre sus aulas a 5 Premios Nobel -3 de ellos en ciencias-, 17 presidentes y cientos de destacados profesionales de todas las áreas. Además, en sus instalaciones se han formado innumerables generaciones que contribuyeron al desarrollo universitario nacional y del país.

En la actualidad, la UBA cuenta con más de 350000 estudiantes, más de 110 carreras de grado y más de 570 de posgrado; 13 facultades, 6 hospitales y 72 institutos de investigación.

También tiene en sus instalaciones 1.800 grupos de investigación que trabajan en los departamentos e institutos de las facultades, de los cuales 1.500 de ellos son financiados completamente por la UBA. Estos grupos están integrados por más de 5.300 investigadoras e investigadores formados, y 11.400 en etapa de formación.

Asimismo, la UBA continúa afirmándose como la mejor universidad de Iberoamérica, ubicada en el puesto 71° del Ranking Global de universidades QS. Por otro lado, la Casa de Altos Estudios se mantiene en el TOP 100 mundial de manera ininterrumpida desde el año 2015.