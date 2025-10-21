La ciudad de Concepción del Uruguay se prepara para recibir a estudiantes, jóvenes profesionales y público en general en una nueva edición de la Expo Empleo 2025, que tendrá lugar el viernes 31 de octubre, de 8 a 17 horas, en la sede de la UTN Facultad Regional Concepción del Uruguay (Ing. Pereira 676).

La actividad es organizada por GOTERH (Grupo de Organizaciones para el Trabajo y la Educación de los Recursos Humanos) y cuenta con el acompañamiento de las cuatro universidades de la ciudad: UNER, UCU, UADER y UTN. La facultad será anfitriona de esta tercera edición, que promete una jornada de vinculación laboral y formación abierta a toda la región.

Más de 50 empresas y organizaciones participarán de la muestra, ofreciendo información, charlas y oportunidades de contacto directo con los visitantes. Además, este año se suma una importante novedad: el lanzamiento de la Bolsa de Trabajo virtual Expo Empleo 2025, un repositorio digital donde las personas interesadas pueden cargar su Currículum Vitae, que luego será compartido entre las áreas de Recursos Humanos de las empresas participantes. La inscripción a la bolsa ya se encuentra abierta en el enlace https://bit.ly/BolsaExpoEmpleo.

El evento no requiere inscripción previa y todas las actividades son gratuitas. Desde la organización destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos entre la educación y el mundo del trabajo, impulsando la empleabilidad en toda la región del río Uruguay.

Cronograma de actividades

8:00 – Apertura de Exposiciones (Patio de la Facultad)

Habilitación de más de 50 stands en el patio del edificio. Desde esa hora se podrá ingresar y recorrer los diferentes espacios.

9:00 – Inauguración Oficial (Patio de la Facultad)

Palabras de bienvenida y apertura formal a cargo de representantes de GOTERH, UTN y autoridades locales.

10:00 – Taller de Inserción Laboral (Aula Magna)

Charla-taller didáctica sobre estrategias para la búsqueda de empleo, a cargo de especialistas.

11:15 – Taller de Armado de CV (Aula Magna)

Espacio práctico para aprender a diseñar y presentar un currículum efectivo.

12:30 – Taller de Habilidades Blandas (Aula Magna)

Profesionales invitados abordarán la importancia de las habilidades sociales y emocionales en la inserción laboral.

14:00 – Panel de Emprendedores (Aula Magna)

Presentación de casos inspiradores de emprendedores de la región.

15:30 – Panel: Casos de Éxito (Aula Magna)

Historias de trabajadores que lograron insertarse y desarrollarse profesionalmente en distintas empresas.

17:00 – Cierre de la Jornada

Desconcentración y desarme de stands.

Además: de 10:00 a 15:00, se realizará una Simulación de Entrevistas Laborales en tres aulas en simultáneo, a cargo de referentes de Recursos Humanos de distintas empresas.

Más información y contacto

Consultas: Lic. María Sol Marizaldi - [email protected]

Instagram: @expo.empleo_cdelu

Facebook: ExpoEmpleo Cdu

Video de la edición 2023: UTN FRCU