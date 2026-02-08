Durante el acto de apertura, la vicegobernadora Aluani describió a esta fiesta como "parte de la identidad de Gilbert y de la región, que se ha hecho gracias a un equipo de amigos y nos permite compartir ese sentido de pertenencia que, por más que la vida nos lleve a distintos lugares del país, siempre tenemos en nuestro corazón un pedacito de la tierra donde nacimos".

Además, felicitó a todos los miembros de la comunidad que participaron de la organización: "Ustedes saben que la cultura es un valor, y ese valor se tiene que cultivar todos los días". En ese sentido, remarcó que "desde la gestión provincial, junto al gobernador Rogelio Frigerio, acompañamos a estas celebraciones y a estos festivales porque creemos que es el modelo que queremos de provincia: un modelo que sea con arraigo y vida comunitaria".

Por su parte, el intendente Mariano Lacoste expresó: "La Fiesta del Reencuentro es la oportunidad de volver a admirarnos, encontrarnos y decirnos que seguimos acá, apostando por este pueblo que amamos". En ese sentido, señaló: "Este festejo corona un camino que se viene construyendo desde la gestión, apostando al trabajo solidario, colectivo y coordinado entre las instituciones, porque creemos profundamente que, cuando se trabaja en conjunto, el objetivo es uno solo: trabajar por y para la gente, poniendo siempre en el centro a nuestra comunidad".

Huésped de Honor

Tras agradecer a la vicegobernadora Aluani por el acompañamiento en la celebración, el intendente Lacoste y la viceintendente María Estela Aizaga le entregaron a la vicegobernadora una copia del decreto que la reconoció como Huésped de Honor de Gilbert. Participaron de los festejos en el predio del Ferrocarril también el senador departamental Jaime Benedetti, autoridades locales y de municipios y juntas de gobierno aledaños.

Sobre la Fiesta del Reencuentro

Este festival es una iniciativa cultural y social organizada desde 2006 por la Municipalidad de Gilbert junto a instituciones locales. La jornada central abrió con un desfile de agrupaciones tradicionalistas y la participación de los Carreros del Volga y, tras el acto protocolar, se presentó el Taller Municipal de Danza Estilizada; luego participaron diferentes artistas y conjuntos musicales como Sentimientos del Corazón, Bondioni y Grupo, Litoral Chamamecero, El Patrón del Chamamé, Los Sureños del Chamamé, Los Amigos Alemanes, Chay Alzamendes y El Akorde.

Además de los espectáculos musicales, la fiesta contó con un patio gastronómico con diversas propuestas culinarias elaboradas por instituciones y emprendedores locales. También hubo estands destinados a la exposición y comercialización de productos artesanales y emprendimientos de la zona.