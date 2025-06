Tras conocerse el dello de la Corte Suprema, que confirmó la condena a Cristina Kirchner a prisión en el caso Vialidad, muchos políticos se manifestarion sobre la decisión. Entre ellos, la viceintendenta Julieta Carraza, a través de su cuenta de X.

“Que ser valiente no salga tan caro. Que ser corrupto no valga la pena” twitteó inicialmente, tras coonocerse el dictamen de la Corte que inhabilita a la expresidenta para ser candidata.

Minutos más tarde, fue mas específica: “La condena a Cristina Kirchner no es persecución: es Justicia. El saqueo del Estado no puede quedar impune. Si la política no se limpia de corrupción, la democracia se degrada. No hay futuro con privilegios para los ladrones que se enriquecen con el sufrimiento del pueblo”, posteó.