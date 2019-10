“Creo que es un triunfo haber ganado en primera vuelta. Hace dos años, Macri parecía que iba a ser reelecto”.

“Nadie imaginaba que iba a crecer tanto Juntos por el Cambio de las PASO a las generales, un fenómeno que ocurrió en todo el país, sobre todo en la parte centro. Cuando uno ve los números, sorprende. Es notable y es para estudiarlo”.

“La gente dijo basta de este modelo. El peronismo en lo local, en provincia y en nación. Tenemos mucho para trabajar y reconstruir”.

“Desde ya que es positivo para la ciudad estar alineado a provincia y nación”

“La provincia sostuvo planes y sostuvo el subsidios, como el del transporte. Y en lo que respecta de ahora en más a planes federales, por supuesto que tengo una visión positiva.

“Espero que como hizo muchas veces Cambiemos, que pidió gobernabilidad y que muchas veces hemos acompañado, ellos hagan lo mismo”.

“Por eso esperamos que ellos actúen de la misma manera cuando Alberto Fernández pida gobernabilidad, que sean una oposición responsable”.

“A mi más que dolerme el voto macrista me duelen las políticas que ese voto macrista apoyó. Pero uno tiene que respetar el voto”.

“Nos sorprende que mucha gente haya apoyado al macrismo a pesar de no tener logros económicos”.

“Hemos tenido cuatro años de crítica mediáticas, desde el 11 de diciembre de 2015. Los medios nacionales, desde el día uno, han bombardeado con el tema de la pesada herencia. Y el triunfo de ahora es el resultado de una autocrítica, de la unión del peronismo que dejó de ir cada uno por su lado”.

“Nunca es un riesgo cuando te aúnan las ideas para un país mejor. Es un riesgo cuando te aúnan intereses sectoriales”.

“Conozco gente que en estos cuatro años no llegan a un alquiler, que no pueden poner un negocio, que nunca más pudieron asacar un crédito. La crisis afectó a todos”.

“Necesitamos un gobierno que reorganice la vida”.

“Nosotros no tuvimos políticas regresivas, ahora están recortando en salud, y no sólo que están recortando vacunas sino que hay menos. Por supuesto que no éramos Noruega, pero siempre hemos dado derechos progresivos”.

“Entró Macri y no teníamos deuda. Había una inflación altísima que Macri se encargó de multiplicar. Había tarifas que se podían pagar, había un montón de pymes que tenían visión de progresos, y ahora volvimos para atrás. Hay indicadores que son objetivos”.

“Hay que respetar al ciudadano y procurar que lleve una vida tranquila. Alberto ha dado muestra de su entereza y su apertura, sobre todo con los que ha convocado y con el acercamiento al presidente. Ya está dando muestras”.

“Debería ser, con todos los espacios que hemos convocados, una convivencia horizontal. Si empezamos con eso del ego, no vamos a andar bien. La convocatoria de Alberto Fernández es esa, es trabajar de manera horizontal. El desafío es arrancar el país, y eso se tiene que hacer con todos los actores”.

“Me gusta el bloque de concejales que se viene, hay perfiles muy distintos y plurales, y con una mujer de viceintendenta (Lorena Arrozogaray) va a cambiar mucho el Concejo Deliberante”

“Nos dejan una economía destruida y nos dejan hambre, y es muy doloroso eso”.

“Los peronistas siempre hemos agarrado situaciones en las cuales era necesario reconstruir patria. Ya pasó con Néstor, y lo que hemos hecho es poner en funcionamiento un Estado que iguala, que amplia derechos en vez de recortarlos”.

“Con Jorge Maradey tenemos la idea de ir a trabajar para traer a Gualeguaychú y al departamento todo lo que sean programas y mejorar todo lo que podamos acá. Paro también tenemos pensado trabajar para el resto de la provincia: tengo varios proyectos en ese sentido”.

“En Paraná dicen que Martín Piaggio es un candidato bien visto para la gobernación, y a nosotros nos encantaría trabajar para llevar este modelo a toda la provincia”.