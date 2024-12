Harry Potter, la exitosa saga de ocho películas basada en los libros de J. K. Rowling, se consolidó como un fenómeno cultural al contar la historia de Harry, un niño que descubre su verdadera identidad como mago y se enfrenta a un destino lleno de desafíos. Con su impacto duradero en la cultura popular, Warner Bros. y HBO han decidido expandir este universo mágico a través de una nueva serie. Recientemente, la compañía reveló en qué estado se encuentra la producción y adelantó cuándo comenzará el rodaje de este tan esperado proyecto que promete llevarnos nuevamente al mundo de la magia.



Esta nueva producción se anunció como un remake en formato de serie, con el objetivo de ser una adaptación más fiel a los libros de J.K. Rowling. Se ha confirmado que cada temporada abarcará una de las novelas, lo que dará lugar a un total de siete entregas. A cargo de la serie estarán la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, dos figuras destacadas por su trabajo en Succession, quienes aportarán su experiencia para llevar a la pantalla un relato más detallado y fiel al universo original.



Durante una reciente presentación, tanto Gardiner como Mylod anunciaron dos noticias clave sobre la producción de la serie de Harry Potter. En primer lugar, confirmaron que el rodaje comenzará a mediados de 2025. Además, revelaron detalles sobre el proceso de casting, señalando que han recibido 32.000 postulaciones de niños interesados en interpretar a Harry, Hermione y Ron. El equipo de casting está actualmente revisando entre 500 y 1.000 audiciones diarias, y los candidatos preseleccionados iniciarán un taller en enero del próximo año. En cuanto a la convocatoria, los responsables de la serie enfatizaron su compromiso con la diversidad en el reparto: “Estamos comprometidos con un casting inclusivo y diverso. Para cada papel, por favor, envíen a intérpretes calificados, sin importar etnia, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género u otro motivo protegido por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario.”



En cuanto al elenco, también adelantaron que se ajustarán a las edades canónicas correctas para los personajes. Mylod señaló que, para los papeles de los personajes adultos, se buscará continuar con la tradición de “actores de teatro brillantes en el Reino Unido”, mientras que los actores jóvenes, por supuesto, no deberán ser figuras reconocidas. Además, en los últimos días se ha rumoreado que se le habría ofrecido a Paapa Essiedu el papel de Severus Snape, originalmente interpretado por Alan Rickman (Duro de matar). Aunque aún no hay nada confirmado, Essiedu ha trabajado en títulos como The Lazarus Project, Gangs of London, Genie, Podría destruirte (I May Destroy You - 2020) y The Outrun.