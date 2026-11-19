La creciente del río Paraná no solo modificó el paisaje ribereño, sino que también acercó la fauna autóctona al paseo público. En las últimas horas, varios ejemplares de lagarto overo fueron registrados a pocos metros de la gente en la Costanera de Paraná, en las inmediaciones del muelle número dos, convirtiéndose en una llamativa postal para quienes recorren la zona.

Según relató Daniel, un vecino que frecuenta el lugar, los reptiles habitan la costa desde hace tiempo, aunque la altura del agua los obligó a desplazarse. “Hace fácil cinco o seis años que están acá”, contó en diálogo con Nueve Noticias, y explicó que el fenómeno actual favorece los avistamientos: “La creciente los hace venir cada vez más arriba”, ya que el agua avanza sobre sus cuevas.

Hábitos, horarios y nuevas crías

El vecino detalló que los lagartos tienen hábitos marcados por el clima y la temperatura. “Todos los veranos salen, porque en invierno invernan. En verano comen, engordan y en invierno duermen”, señaló. En cuanto al mejor momento para observarlos, indicó que buscan el calor del mediodía y la tarde: “De noche no los vas a encontrar y a la mañana tampoco, pero cuando calienta el sol, a la siesta, seguro los encontrás”.

Además de los ejemplares adultos de gran tamaño, la población parece haberse ampliado recientemente. “Ya hay crías. Justamente ayer vine y vi que andaban dos pichoncitos chiquititos”, confirmó Daniel.

Convivencia y la advertencia sobre la comida

Pese a que su tamaño suele impresionar a los transeúntes, quienes frecuentan el muelle destacan su carácter tranquilo. “Cuando tienen hambre van al muelle con la gente. Son amigables, están acostumbrados a ver personas. Nadie les hace nada, mientras vos no les hagas nada”, aseguró el vecino, y remarcó que “es un animal inofensivo”.

Sin embargo, el contacto cotidiano también abrió un debate sobre su alimentación. Daniel admitió que suele acercarles sobras del bar de enfrente —como menudos de pollo o carne—, y algunos pescadores de la zona comentaron que también les arrojan mojarras cuando sacan del río. No obstante, el propio vecino reconoció que alimentar a la fauna silvestre no es lo correcto: “Me dijeron que no hay que darles porque se acostumbran a que uno les dé comida y después no cazan. La verdad hago mal, pero me da no sé qué, son animales”.

Ante la presencia cada vez más frecuente de estos reptiles en la costa paranaense, el mensaje que prima entre los habituales del lugar es claro: observarlos a distancia, cuidarlos y no molestarlos, respetando su espacio en medio del nuevo escenario que deja la crecida del Paraná.

Fuente: Ahora