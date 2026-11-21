Con financiamiento internacional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco del programa Prosaf, el Gobierno de Entre Ríos mantiene abierta la convocatoria del Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola, una iniciativa destinada a fortalecer la agricultura familiar y promover el arraigo rural en Gualeguaychú y otros diez departamentos entrerrianos. El plan, que mantiene abiertas sus inscripciones a través del portal oficial de la provincia hasta el próximo 18 de diciembre, incluye desde la entrega de insumos y equipamiento hasta líneas de crédito a tasa cero para adecuar salas de extracción, buscando mejorar la calidad, la inocuidad y el arraigo rural de los apicultores locales.

La iniciativa se enmarca en el Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar (Prosaf) y es ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación. Asimismo, cuenta con la intervención articulada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia y de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El programa contempla una serie de herramientas diferenciadas según la escala productiva y el tipo de organización. Entre las principales convocatorias vigentes con cierre fijado para el 18 de diciembre, destacan dos líneas orientadas específicamente a familias productoras de menor escala:

• Kits de 20 colmenas: Destinados a productores y productoras individuales que cuenten con un apiario de hasta 150 unidades. Esta herramienta busca ampliar la capacidad instalada de quienes se encuentran en las etapas iniciales o de consolidación de la actividad.

• Módulos tecnológicos de diversificación: Orientados a productores y productoras individuales que posean entre 151 y 300 colmenas. Este aporte permite incorporar equipamiento específico para la obtención de polen y propóleo, diversificando las fuentes de ingreso más allá de la producción tradicional de miel.

Como criterios transversales de inclusión y evaluación, el programa prioriza un enfoque de equidad de género y de arraigo territorial, con el objetivo de promover el acceso efectivo de mujeres apicultoras y de jóvenes rurales que han comenzado recientemente en el rubro.

Alcance territorial y requisitos de inscripción

Para postularse a estas líneas de financiamiento y equipamiento, es requisito excluyente que los interesados desarrollen su actividad productiva dentro de los once departamentos entrerrianos priorizados por la UEP. Además de Gualeguaychú, la cobertura abarca a Feliciano, Federal, Federación, Concordia, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala y Uruguay.

El trámite de inscripción se realiza de manera íntegramente digital. Los apicultores deben completar el formulario online disponible en la web oficial del Gobierno de Entre Ríos y adjuntar la documentación respaldatoria requerida (como constancias de inscripción en el Registro Nacional de Productores Apícolas —Renapa— y documentación personal y productiva).

Más allá de los kits productivos individuales para baja escala, el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola aborda la cadena de valor de manera integral mediante otras dos herramientas financieras y operativas:

• Línea de créditos individuales: Dirigida a productores que posean entre 201 y 300 colmenas y necesiten adecuar o mejorar sus propias salas de extracción. Contempla financiamientos de hasta 20 millones de pesos a tasa cero, con la particularidad de ser reembolsables a valor producto, un mecanismo que protege la rentabilidad del productor frente a las fluctuaciones del mercado.

• Línea para cooperativas: Orientada al fortalecimiento de salas de extracción asociativas, permitiendo inversiones en infraestructura y equipamiento comunitario que garanticen estándares de calidad e inocuidad exigidos para la comercialización y exportación.

En paralelo, el componente de infraestructura pública del programa prevé inversiones viales estratégicas ejecutadas junto a la Dirección Provincial de Vialidad. Estas obras incluyen la mejora de cuatro accesos directos a salas de extracción apícolas y la rehabilitación del camino rural productivo Maciá-Guardamonte, una traza fundamental para el transporte de insumos y tambores de miel en la región central de la provincia.

Capacitación y canales de consulta

La asistencia financiera y material se complementa con un plan integral de capacitaciones y asistencia técnica en territorio. Los ejes formativos abarcan el manejo apícola moderno, la sanidad de las colmenas, prácticas de agroecología, gestión del cooperativismo, elaboración de planes de negocio y estrategias de agregado de valor en origen.

Para evacuar dudas sobre los requisitos de la convocatoria, el llenado del formulario o las características de cada modelo de inversión, los productores de Gualeguaychú y la región pueden comunicarse directamente con la Coordinación de Apicultura de la provincia al teléfono 343-4207957, o enviar su consulta por correo electrónico a [email protected].