Lapido le respondió a Echandi y cargó contra todos: sus frases más fuertes y picantes

El miércoles, el concejal de Cambiemos lo había acusado de ser un puntero político, de ser imparcial en la lucha de los jubilados y de politizar la problemática de los adultos mayores.

En una charla con ElDía Desde Cero (#EDDC por FM 104.1) el funcionario le respondió a Echandi y cargó durísimo contra legisladores y funcionarios de todos los partidos y poderes políticos.

Sobre las acusaciones del concejal de Cambiemos Pablo Echandi

Que Echandi diga que fui funcionario del gobierno anterior es mentira. Es la primera vez que soy funcionario en mi vida

No soy un funcionario de oficina, todo lo contrario: voy y acompaño al sector que represento en todo, inclusive en la protesta

Lo que está de fondo es la estigmatización del que protesta y visibiliza una injusticia, como en este caso hacen los adultos mayores con la problemática del PAMI.

Es indignante que tenga que escuchar de un político que el PAMI anda bien. Es de un nivel de cinismo espantoso.

Las acusaciones contra el senador del PRO Alfredo de Angeli

Mientras nosotros estábamos en la calle con los adultos mayores, el senador De Angeli estaba en República Dominicana filmando videítos y mandándoselo videos a (el Ministro del Interior) Rogelio Frigerio, y todo mientras nuestros viejos se mueren.

Ver a De Angeli de nuevo como candidato sin haber hecho nada durante su gestión como Senador Nacional me indigna. Lo único que sabe hacer es pedir disculpas, como Mirtha Legrand, pero al final sigue siendo un inoperante.

Nos encantaría que De Angeli reciba al CAMAM

Las críticas al resto de los legisladores nacionales oriundos de Gualeguaychú

He sido crítico con (Senador del Frente Para la Victoria) Pedro Guillermo “Pemo” Guastavino, con (el Diputado del peronismo y es Intendente de Gualeguaychú) Juan José Bahillo, con (diputado de Cambiemos) Atilio Benedetti.

Señor De Angeli, señor Guastavino, señor Benedetti, señor Bahillo: ocúpense de los adultos mayores. No les pido a algunos que hagan algo, se lo pido a todos, y esa es mi fortaleza. No voy a avalar a ningún político gerontocida.

Los mismos legisladores que votaron el ajuste contra los adultos mayores, ahora votan la emergencia alimentaria.

A mí ni con una pistola me hubieran hecho levantar la mano para votar un ajuste contra los adultos mayores.

A la gente le pido por favor que no vote a los políticos que actuaron en contra de los derechos de los adultos mayores.

Espero que la gente supere el Síndrome de Estocolmo y no apoye a los gerontocidas. Muchos votantes son estafados, como los que votaron a Bahillo, que dijo que no iba a votar un ajuste a los jubilados y lo hizo. Y eso es una estafa.

Las críticas al juez federal Pablo Seró

Al juez Seró le tomó un año y medio tomar una decisión sobre los adultos mayores y cinco días para que los comerciantes puedan vender glifosato. Eso es un abandono de la vejez.

Las críticas a Cambiemos y los sectores afines al macrismo

Todo aquel que esté defendiendo al Gobierno Nacional es un “gerontocida”

Reconozco el laburo de los concejales de Cambiemos en la ciudad, pero en lo que respecta a injuriarnos y a hablar mal de nosotros.

Hace dos años decíamos que esto del PAMI iba a pasar, y nos trataban de mentirosos. La diferencia entre los concejales de Cambiemos y nosotros es que nosotros podemos resistir un archivo.

Recién cuando hicimos quinta marcha los concejales de Cambiemos pidieron que se vaya Nativus. La postura de los concejales cambió después de que perdieron las elecciones. Tuvieron que perder por el 65% de los votos para que tuvieran que hacer algo por los adultos mayores.

Sobre la problemática del PAMI

Hace años que estamos esperando una solución, y no hacen nada.

Me solidarizo con todos los empleados del PAMI. Cuando entramos a la reunión con Juan Secchi (responsable de la UGL Concordia del PAMI) fueron ellos los que nos aplaudieron.

La reunión con Secchi salió porque los empleados del PAMI nos avisaron.

Si no fuera por los medios de comunicación de Gualeguaychú, que contaron lo que nos está pasando, hoy Nativus estaría andando igual de mal que siempre pero sin que nadie se enterara.

Desviar y ocultar el tema es violencia contra los adultos mayores, lo mismo que estigmatizar la protesta.

La lucha de los adultos mayores

El empoderamiento es que ellos se hagan cargo, y nuestra función es brindarle las herramientas necesarias para que puedan hacerlo..

Sobre el funcionamiento del IOSPER

Es mentira PAMI funciona mejor que IOSPER

Si algún día hay un planteo contra el IOSPER, vamos a actuar, porque los derechos humanos de los adultos mayores no se sectorizan. Nosotros no defendemos sólo a los adultos mayores del PAMI, sino a todos los adultos mayores.

Socialista y piaggista

Le agradezco a Martín que me haya nombrado, sobre todo siendo gay. Agradezco la confianza que ha puesto en mí.

Me considero piaggista porque Martín expresa muchas de las banderas que apoyo yo, que vengo del socialismo.

Estando o no estando en el Estado, siempre he elegido luchar por los derechos de los adultos mayores.

Sobre el asesoramiento legal gratuito para los adultos mayores

El foco de la última conferencia de prensa fue que el CAMAM puso asesoramiento legal gratuito en cuatro puntos de la ciudad, esa es la cuestión de fondo, no si yo pedí o no la renuncia de un funcionario (por Agustín Sobredo, titular local del PAMI).

Los cuatro puntos de asesoramiento legal gratuito son: Club de Abuelos (Borques 297), Papelnonos (General Paz 80), Jubilados de pie (Bolivar 556) y Centro de jubilados Suburbio Sur “Elvira Folmer” (Camilo Villagra entre Irazusta y Landa)

La denuncia sobre los convenios que jamás fueron mostrados

Cuando me muestren el convenio –jamás he podido acceder al convenio con Nativus– con los prestadores locales, entonces voy a opinar, mientras tanto, no puedo opinar sobre algo que no conozco.

Sobre el titular nacional del PAMI Sergio Cassinotti

Cassinotti no recibió a los adultos mayores de gchu

La situación de Gualeguaychú con el PAMI

Ciudades como Azul o Junín tampoco arreglaron con el PAMI: Gualeguaychú no es el único. Pero hay blindaje en la comunicación muy grande.