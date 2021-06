Larroque: presentaron la nueva maquinaria adquirida por el programa Municipios de Pie

Presencialmente acompañaron la presentación los diputados provinciales Mariana Farfán y Leonardo Silva, el senador departamental, Jorge Maradey, el Coordinador de la Región Centro de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma y el Coordinador del Área Mesopotámica del ENOHSA, Mauro Díaz Chaves. En tanto, desde el gobierno nacional, lo hizo Joaquín Bezi, director Nacional de Relación con los Municipios de la Subsecretaría de Relaciones Municipales y la vicegobernadora desde Paraná, además de la presencia de concejales y funcionarios municipales.

Ledesma expresó “el orgullo de poder estar, con Leo venimos hablando desde hace bastante, fue uno de los primeros intendentes de la provincia de Entre Ríos que nos visitó en el Ministerio del Interior, en el marco del programa federal Municipios de Pie. Un programa que vino a romper una lógica que se venía dando durante muchos años que hacía centralismo, que hacía muchas cosas que poco tenían que ver con el federalismo y que fundamentalmente, con otro nombre, imponía determinadas finalidades sin conocer las verdaderas necesidades de la provincia de Entre Ríos o del resto del país”.

Dijo luego que “en este caso en Larroque, estamos en la entrega de una maquinaria, que nos dijo el intendente, la importancia que tenía para la ciudad, para el área de servicios públicos y así hemos venido trabajando a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos con una distribución aproximada de 200 millones de pesos”.

Posteriormente, el intendente Hassell remarcó que “esta es la forma de trabajo y el camino, esto demuestra que tenemos un estado nacional y un estado provincial presentes, porque en cada momento, en cada hecho, en cada reclamo, en cada necesidad y en cada acción de gobierno que nosotros encaminamos, nos vemos acompañados con hechos concretos, ya sea con realizaciones, obras, equipamiento. Significa que nos escucharon, nos entendieron y siempre poniendo el acento en lo que les cuesta a los municipios pequeños para lograr financiamiento y obras, pero hoy ese indicador se está revirtiendo”.

“Además, siempre tenemos desde el estado ese acompañamiento con políticas públicas concretas, ágiles y eso es primordial, que se tenga la capacidad de respuesta inmediata porque hoy nuestra sociedad así lo requiere, también que, nosotros como funcionarios, podamos estar día a día acompañándolos en cada necesidad que se va presentando”, acotó el mandatario.

“Con esta máquina, con este equipamiento, nos facilita nuestro trabajo y nos permite poner en funcionamiento el desarrollo de todas estas políticas públicas que queremos llevar adelante, con mano de obra local, con obras y servicios por lo que nos sentimos acompañados y por eso no tengo más que palabras de agradecimiento, seguro que con este nivel de compromiso se hacen las cosas más fáciles”, señaló.

Finalmente, la vicegobernadora Laura Stratta, expresó desde la capital entrerriana: “hay dos cuestiones centrales y que tienen que ver con un modo de entender la política, sobre todo de gestionar y dar repuesta. En primer lugar, lo que tiene que ver con la articulación, la necesidad de la relación nación, provincia y municipio para generar respuestas integrales a las grandes demandas que nos plantea nuestra sociedad y hacerlo poniendo el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor. Es tan importante que las políticas públicas escuchen a las provincias y a los municipios, eso es fundamental para generar respuestas, lejos de los programas enlatados que están pensados desde un escritorio y no desde el territorio”.

“También pensaba en como las comunidades se desarrollan si llevamos adelante políticas públicas que acompañen ese crecimiento, como este programa Municipios de Pie, que tiene que ver con esta mirada de esa Argentina federal, no en los dichos, si no en los hechos. Destaco la importancia de ser coherentes y consecuentes, entre lo que decimos y lo que hacemos, si hablamos de federalismo tenemos que practicarlo, no solo desde el gobierno central si no desde la provincia y en cada rincón de nuestro territorio”, agregó la vicegobernadora.

La maquinaria

La misma se adquirió mediante Licitación Pública N° 01/2021 y es una Retro Pala M44, con un motor Deutz de 95 hp., transmisión de 8 velocidades, marca Carraro, ejes delanteros y traseros marca Carraro, doble tracción 4 x 4, frenos húmeros de bajo mantenimiento, con accionamiento individual en ruedas traseras.

Además, cuenta con la operación del balde por Joystick hidráulico, cabina ROPS/FOPS, moderna con amplia visibilidad, vidrios “French Green” anti UV, aire acondicionado, butaca ergonométrica ajustable y parabrisas desmontable con guías.