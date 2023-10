El consumo de películas y series online se vio favorecido con el desarrollo de las diferentes plataformas que fueron de gran compañía en los momentos donde había que quedarse dentro del hogar. Con el hábito ya hecho, en la actualidad es mucho más el público que elige el contenido de las diferentes plataformas por encima de cualquier otro entretenimiento.

A continuación los principales films del 2023.

Llaman a la puerta

Este film de M. Night Shyamalan, cierra una trilogía de films similares que comenzó con la exitosa Fragmentado en la categoría de terror psicológico, con una muy buena cuota de suspenso. En esta oportunidad cuatro desconocidos secuestran a una familia que se encontraba de vacaciones con el fin de realizar un sacrificio para que no se desate el apocalipsis en forma de oscuridad, pandemia y tsunamis, en lo que es la primera adaptación de la obra literaria de Paul G. Tremblay “The Cabin at the End of the World”.

Los Fabelman

El gran Steven Spielberg lleva adelante esta película con una mirada totalmente personal, de recuerdos de sus vivencias y la de su generación, desde el crecimiento de la infancia en Estados Unidos por el Siglo XX, la llegada a la mayoría de edad y cómo es convertirse en un joven adulto, que genera un giro a partir que se descubre un secreto familiar que cambia la vida. A pesar que el director lleva toda su carrera hablando de la desintegración de su familia, en esta lo hace de manera explícita.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Esta película devuelve un poco la sorpresa que había ido perdiendo Marvel en sus películas y que parecía haber perecido tras “EndGame” pero el sentido de maravilla vuelve a estar a disposición del espectador que vuelve a tener esa sensación de que a la vuelta de la esquina puede suceder un giro inesperable. Otro de los puntos favorables que podemos destacar son los de una aventura sin deudas en su narración, sin la necesidad de utilizar continuidades externas, tan solo contar la historia de una familia que ser perdió en una dimensión casi microscópica.

¡Shazam! La furia de los dioses

Si hablamos de superhéroes, también tenemos que destacar una de las creaciones de la vereda de enfrente, porque Dc Comics que busca poder arrebatar el trono que ha ganado Marvel en los últimos años, con una historia que busca devolver los héroes de súper poderes como Superman, pero con una raíz mitológica. Rápidamente se ha podido ver la mano de James Gunn, al área que se encargará del futuro próximo de estos superhéroes y para disfrutarla en familia cuanto antes, seguramente se deba contratar HBO.

Barbie

Una comedia fantástica que comienza en la expulsión de la Barbie por no ser una muñeca perfecta, buscando el amor en el mundo real, pero con una trama que lejos de ser adorable, deja en evidencia, con sarcasmo, el machismo y la misoginia que se encuentra en la sociedad actual, aunque haya habido grandes mejoras. A lo largo de las casi dos horas de película se atraviesan temas de la vida real como las crisis existenciales, los cambios, el autoestima, el deseo de encontrarse a uno mismo, dejando un mensaje profundo.

65

Este film de ciencia ficción cuenta con una mezcla sumamente interesante de Jurasicc Park, El Planeta de los Simios y Predator, en donde las personas debe escapar de la amenaza hambrienta de los dinosaurios. En lo que es una aventura a contrarreloj, en donde un piloto busca su única oportunidad de rescate en un planeta desconocido que acaba de sufrir un accidente, y junto a una sola sobreviviente con la que debe hacerse entender por no compartir el idioma, deben escapar de diferentes seres que buscan devorarlos.

John Wick 4

La cuarta entrega del film que tiene a la cabeza del reparto a Keanu Reeves llegó con un año de retraso debido a las complicaciones que generó la pandemia para poder filmar, como así también los compromisos del protagonista con “Matrix 4”. Para los espectadores que esperaban con ansias la salida de esta película, fueron sumamente recompensados con una proyección de casi tres horas de acción pura, en donde llega el turno de la venganza a la Alta Mesa de la organización de asesinos a la cual respondió alguna vez.

Super Mario Bros: La película

Los amantes y seguidores del clásico juego de Nintendo finalmente tuvieron el film que esperaban, con todos los elementos necesarios para triunfar ya que contó principalmente con un humor accesible y personajes sumamente adorados por generaciones. A esto se le agregó la impronta de los creadores de los Minions, para lograr un verdadero éxito para pequeños y grandes, a los cuales se les regaló innumerables guiños, entre risas y aventuras que desarrolla el film.

Renfield

Una de las películas más demenciales que ha tenido el año, tiene a Nicolas Cage encarnado el personaje de Drácula, pero en esta oportunidad el foco se pone en su sirviente y en la decisión de desvincularse de su jefe. Lo que podría haber sido solo una parodia del clásico, en este film se puede apreciar un buen ritmo y la estética de horror y acción característica de aquellas producciones de principio de siglo.

Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

El juego de rol de fantasías que fue creado en Estados Unidos en 1974 y, a pesar que entre el 2000 y el 2012 se llevó adelante una trilogía, esta llega con la premisa de convertirse, al buen estilo Marvel, una franquicia con su propio universo. Esta versión renovada, con todas sus limitaciones argumentales, como así también estéticas, parece haber logrado una buena aceptación en el público.