La Dirección de Educación informó que las clases de apoyo escolar permanecerán suspendidas durante el receso invernal y retomarán sus actividades a partir del 20 de julio, en los días, horarios y espacios habituales.

La propuesta se desarrolla en distintos espacios barriales de la ciudad y está destinada a acompañar las trayectorias educativas de niños en edad primaria. El objetivo es reforzar contenidos fundamentales de lectura, escritura y matemática, mediante un trabajo cercano a las familias y con presencia territorial.

Durante junio, las clases continuaron con encuentros pedagógicos que combinaron actividades de aprendizaje con propuestas lúdicas y recreativas. Cada jornada estuvo orientada a que los niños puedan avanzar de acuerdo con sus necesidades, fortalecer la participación y compartir espacios de trabajo con sus pares.

Se realizaron actividades alusivas a las fechas patrias, con propuestas vinculadas a la historia, la identidad nacional y los valores comunitarios. Los niños participaron mediante expresiones artísticas, juegos y espacios de reflexión.

En una de las jornadas también participaron agentes de Salud, quienes desarrollaron una actividad de concientización sobre el bullying. A través de dinámicas participativas, se trabajó sobre la importancia del respeto, la empatía, el buen trato y la construcción de vínculos saludables, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia dentro y fuera del ámbito escolar.