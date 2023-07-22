Por Amílcar Nani

Luego de un gran trabajo logístico y de coordinación de la Policía de Entre Ríos y los Bomberos de las ciudades de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, se pudieron realizar con éxitos dos ablaciones en el Hospital Centenario, las cuales permitieron que 11 personas de diferentes rincones del país recibieran un trasplante de órgano para poder seguir viviendo.

También participaron del operativo el personal del Aeródromo de Concepción del Uruguay, el personal sanitario del Hospital Centenario y de la Unidad coordinadora Paraná, y los integrantes de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier). En total fueron unas 150 personas las involucradas en el exitoso operativo.

Fueron tres equipos médico-quirúrgicos del Hospital Córdoba, el Hospital El Cruce y Fundación Favaloro los que llegaron vía aérea al Aeródromo de Concepción del Uruguay, quienes luego se trasladaron por tierra a Gualeguaychú, mientras que otro equipo escoltado por la policía de Entre Ríos viajó en forma terrestre desde Buenos Aires, para trabajar en forma conjunta con el personal del Cucaier y llevar adelante las ablaciones para los pacientes asignados de las listas de espera.

La simultaneidad de los procesos, donde hubo más de 150 personas involucradas, significó un gran desafío operativo, es por esto que viajaron desde Paraná y Concepción del Uruguay profesionales del Cucaier, para brindar el apoyo a la Unidad Coordinadora del Centenario asegurando el éxito de las acciones.

En conjunto estas 2 donaciones favorecen a 11 personas en lista de espera con diversos trasplantes, tanto de órganos como de tejidos.

Desde Cucaier reconocieron el trabajo de los profesionales involucrados y a las familias donantes que permitieron que once pacientes puedan recuperar su calidad de vida y en otros casos salvarla.

Lo cierto es que luego de reactivar la unidad coordinadora del Cucaier en Gualeguaychú tras la pandemia, el Hospital Centenario volvió a realizar una ablación de órganos, algo que permitió que 11 personas en lista de espera reciban diversos trasplantes, tanto de órganos como de tejidos.

Testimonios

Luego de las ablaciones, el director del Hospital Centenario, Eduardo Elías, destacó en primer lugar que “todo esto se hace en el marco de respeto del dolor que dos familias han pasado, han sido personas jóvenes las que han estado involucradas”, y extendió sus condolencias y agradecimiento.

Luego, resaltó que “tenemos un equipo dentro del Hospital relacionado en forma directa con el Cucaier, esto se hace también gracias a la acción de cardiólogos que generan los estudios correspondientes, y del equipo de Terapia Intensiva que son los que sostienen al paciente y generan la alarma de un posible trasplante”.

Finalmente, expresó la importancia “del trabajo en equipo y del fortalecimiento del equipamiento en el Hospital Centenario”, y también “de lo que significa el sistema asistencial de salud pública, muchas veces menospreciada, que 11 personas puedan acceder a un trasplante, esto en otros países no se ve”.

En la misma línea, desde Cucaier destacaron el gran trabajo logístico y de coordinación de la Policía de Entre Ríos; de Bomberos de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay; del personal del Aeródromo de Concepción del Uruguay; del personal sanitario del Hospital Centenario y de la Unidad coordinadora de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú del Cucaier.

“Tres equipos médico-quirúrgicos del Hospital Córdoba, el Hospital El Cruce y Fundación Favaloro llegaron vía aérea al Aeródromo de Concepción del Uruguay para trasladarse por tierra a Gualeguaychú, mientras que otro equipo escoltado por la policía de Entre Ríos viajó en forma terrestre desde Buenos Aires, para trabajar en forma conjunta con el personal del Cucaier y llevar adelante las ablaciones para los pacientes asignados de las listas de espera”, detalló la encargada de comunicación de Cucaier, Mariana Ramírez.

“La simultaneidad de los procesos, donde hubo más de 150 personas involucradas, significó un gran desafío operativo, es por esto que viajaron desde Paraná y Concepción del Uruguay profesionales del Cucaier, para brindar el apoyo a la Unidad Coordinadora del Hospital Centenario, asegurando el éxito de las acciones”, añadió.

También destacó especialmente “el trabajo de todos los profesionales involucrados, trabajando con vocación y profesionalismo para que once pacientes puedan recuperar su calidad de vida y en otros casos salvarla”.

“A las familias donantes vaya el reconocimiento de las autoridades de salud y la comunidad toda por su inmenso gesto de solidaridad”, concluyó.

El Aeródromo nos volvió a fallar

Finalmente, el día tan temido llegó: dos ablaciones se realizaron en Gualeguaychú, pero el aeródromo de nuestra ciudad está clausurado, destruido y sin encontrar una solución aparente a estos escollos. Por eso todo se tuvo que coordinar en el de Concepción del Uruguay.

Debido al estado de la pista, no puede ser usada por aviones a reacción, que son los utilizados para estos operativos de traslado de órganos.

Las gestiones para poner en condiciones el Aeródromo Gualeguaychú atraviesan ya tres gestiones de gobierno municipales. El dominio del lugar, en manos del AeroClub, es considerado de propiedad privada, sigue siendo el principal escollo para que la ciudad cuente con un aeropuerto en condiciones y a la altura del desarrollo actual.

El Estado dice que por su condición de propiedad privada no puede invertir, y los del AeroClub dicen que no cuentan con los recursos para reacondicionar la pista, aunque muchos sospechan que la inacción de la institución correspondería que si se pone en marcha el aeropuerto no podrán practicar parapente, su actividad principal.

Ya en octubre de 2017 al aeródromo se le restringieron las primeras actividades, y ya en ese tiempo se advertía que si no se actuaba con celeridad, rapidez y eficiencia, iba a ser clausurado. Finalmente, en abril pasado la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dijo basta y lo clausuró, dejando en jaque la inacción a la hora de encontrar una solución.