Las exportaciones del conjunto de las economías regionales argentinas alcanzaron un récord histórico durante el período enero-mayo de 2026. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, sobre la base de datos del INDEC procesados por la Subsecretaría de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores, los 37 complejos productivos exportaron por 4.032 millones de dólares, el mayor valor registrado desde 2004. Además, los embarques totalizaron 3.124.835 toneladas, el volumen más alto desde 2013.

El desempeño representó un crecimiento interanual del 13,3% en valor y del 8,5% en volumen respecto del mismo período de 2025. A su vez, la mejora en los precios internacionales permitió que el valor promedio de exportación se ubicara en 1.290,2 dólares por tonelada, un incremento del 4,4% frente al año anterior, consolidando una evolución positiva tanto en cantidades como en ingresos.

Entre los complejos que marcaron un desempeño sobresaliente se destacaron Acuicultura y Pesca, Apicultura, Aromáticas, Especias y Otros, y Hortalizas Pesadas, que alcanzaron el mejor registro para un período enero-mayo desde 2004. En términos interanuales, las exportaciones crecieron un 22,9%, 86,8%, 6,6% y 14,4%, respectivamente, reflejando el dinamismo de actividades que vienen ampliando su participación en el comercio internacional.

En términos absolutos, los mayores aportes al incremento de las exportaciones provinieron de los complejos de Acuicultura y Pesca, Legumbres, Apicultura, Cítricos Agrios, Ovinos, Hortalizas Pesadas, Algodón y Tabaco, que en conjunto generaron 517,7 millones de dólares adicionales respecto de igual período del año pasado. Estos sectores fueron los principales impulsores del crecimiento exportador registrado en los primeros cinco meses del año.

Los principales destinos de las economías regionales continúan siendo Brasil, China y Estados Unidos, mercados que concentran una parte significativa de la demanda de estos productos. Desde la Secretaría de Agricultura destacaron que este desempeño refleja el dinamismo de esos mercados y contribuye a consolidar una estructura exportadora cada vez más robusta, diversificada y competitiva. El desafío ahora será sostener este ritmo durante el resto del año y transformar el récord alcanzado en una tendencia de crecimiento sostenido.