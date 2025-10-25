En Entre Ríos interesa saber que los cítricos representaron 366.401 toneladas por 408 millones de dólares con un aumento del 21% en volumen y 26% en valor exportado, a Estados Unidos, Países Bajos, Rusia e Irlanda.

Las peras fueron las protagonistas indiscutidas de la temporada, con el 56% del total de la producción del complejo (661.290 toneladas), de las cuales 290.115 tn se exportaron a Brasil, Estados Unidos, Rusia y Europa, como principales destinos comerciales, por 236 millones de dólares.

En el resto de las frutas que incluye las de carozo, finas, frutos secos, preparaciones y otras, las exportaciones totalizaron los 144 millones de dólares, un 11% superior al 2024. Se destacan las nueces de nogal con 4.895 tn por 17 millones de dólares exportados, destinados a Italia, Turquía y Brasil; las frutas finas con 5.047 tn por un monto de 14 millones de dólares, a Estados Unidos, España y Emiratos Árabes. Las ciruelas secas con 12.738 tn por 29 millones de dólares con destino a Brasil y Chile, principalmente. Las preparaciones de frutas y hortalizas alcanzaron las 22.616 tn por un monto de 33 millones de dólares, con destino a Estados Unidos y Brasil.