La Argentina se consolidó como actor clave en el mercado internacional de maíz al acumular entre enero y octubre un crecimiento del 41% interanual en sus exportaciones del cereal, superando a Brasil, que registró un retroceso del 24% en el mismo período.

El dato surge del análisis semanal del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El avance argentino responde a una combinación de factores: mayor producción local, un consumo interno creciente en el país vecino y la competencia que enfrenta Brasil entre el maíz y la soja por la capacidad disponible de embarque.

La implantación de maíz temprano en Argentina alcanzó el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas para esta campaña, con un avance de 5 puntos porcentuales en la última semana y 6 puntos por encima del mismo momento del año anterior.

En las zonas núcleo, los lotes tempranos están completando la siembra. Sin embargo, las bajas temperaturas provocaron emergencias disparejas y amarillamiento de hojas en algunos cultivos.

La comercialización de maíz lleva meses por delante del promedio histórico.

Al 14 de octubre, la originación de maíz alcanzaba el 75% de la producción y los negocios con precio, el 65%, ambos indicadores ubicados por encima de sus referencias históricas en ocho y nueve puntos porcentuales, respectivamente.

No obstante, la caída de los valores internacionales comenzó a moderar el ritmo de ventas de los productores: las operaciones semanales con precio descendieron desde más de un millón de toneladas a 438.000 toneladas.