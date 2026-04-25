La agroindustria argentina cerrará el primer cuatrimestre de 2026 marcando un nuevo récord de exportaciones, con embarques de 40 millones de toneladas (Mt) de granos y subproductos.

Este número representa un incremento de 11% sobre el máximo anterior, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este desempeño resulta particularmente disruptivo por el cambio de protagonistas. Mientras la soja suele predominar las terminales portuarias, este año el escenario es distinto.

“En los últimos 26 años, el complejo soja nunca había tenido tan poca participación en los embarques agroindustriales del primer cuatrimestre como el presente año”, destaca la entidad rosarina.

El maíz se ha convertido en el gran sostén de la balanza comercial en este arranque de campaña. Los datos son elocuentes: entre marzo y abril se embarcarían 10,3 Mt de maíz, una cifra que supera en un 54% al primer bimestre de la campaña previa y se ubica 3,7 Mt por encima del promedio de los últimos cinco años.

El informe de la BCR subraya que este ritmo de despacho no tiene parangón en la historia reciente: “Nunca antes se habían superado las 5 Mt para un solo mes”, señala el documento, confirmando que el maíz es, hoy por hoy, el principal dinamizador de las divisas genuinas. Con una producción estimada en 67,6 Mt, el mercado interno ya ha comprometido negocios por el 35% de la cosecha total.

El gran salto del girasol

Si el maíz destaca por volumen, el girasol lo hace por su irrupción estratégica en el mercado global. Con una producción récord estimada por la Secretaría de Agricultura (SAGyP) en 7,3 Mt, la exportación de semilla en bruto ha dado un salto inesperado, acercándose al millón de toneladas en apenas cuatro meses.

El fenómeno responde a una "tormenta perfecta" en el mercado internacional: la caída de la producción en Ucrania y los problemas climáticos en la Unión Europea. “Argentina suministró el 30,6% de las importaciones de semillas de girasol de la UE, cuando el año pasado el share a esta altura era de 1%”, explica la BCR.

Los destinos principales han sido Bulgaria y Rumania. En el caso búlgaro, la industria local debió importar de urgencia para suplir su propia caída productiva, mientras que en Rumania la competitividad del grano argentino —incluso pagando fletes— resulta imbatible frente a los altos precios del aceite en el Viejo Continente. Actualmente, el girasol argentino representa el 13% de la producción global, el nivel más alto en un lustro.

A pesar de la presión de cosecha, los precios del maíz han encontrado un piso y comienzan a recuperarse. El valor FOB argentino subió más de US$ 15 por tonelada desde principios de año, traccionado por la escasez de oferta en Estados Unidos y las limitaciones de Ucrania.

“Las cotizaciones disponibles por maíz se recuperaron significativamente luego de tocar mínimos a fines de marzo y es la soja la cuál ahora está sintiendo el rigor de la presión de cosecha”, concluye el informe.

En el primer trimestre del año, la agroindustria acumuló exportaciones por un valor total de US$ 12.218 millones, lo que representa un incremento del 15,5% (US$ 1.642 millones adicionales) en comparación con el mismo periodo de 2025.

Solo en el mes de marzo, el sector exportó US$ 4.734 millones, superando en US$ 1.132 millones la cifra registrada en marzo del año anterior, lo que equivale a un salto interanual del 31,4% para dicho mes. La BCR estima que el agro liquidará US$ 35.375 millones en 2026.

Más allá del clima, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires resalta un cambio cualitativo en la producción: para el ciclo 2025/26 se estima un incremento del 8% en el uso de tecnología aplicada, específicamente en insumos y materiales mejorados para el maíz. Este enfoque ha permitido que el rinde promedio nacional del cereal alcance los 87,5 quintales por hectárea en zonas clave como el Núcleo Norte, blindando parte de la cosecha frente a las oscilaciones térmicas registradas durante el verano.

El flujo récord de exportaciones ha puesto a prueba la infraestructura portuaria del Gran Rosario, que solo en el primer trimestre procesó más de un millón de toneladas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, el sistema logístico provincial registró un crecimiento interanual del 67% en el movimiento de cargas. Este dinamismo coincide con el avance del Gobierno Nacional en la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un paso estratégico para reducir los costos logísticos que actualmente impactan en la competitividad del grano argentino frente a otros mercados globales.

A pesar de la mayor oferta argentina, el escenario internacional para el resto de 2026 presenta matices complejos. El Banco Mundial proyecta un descenso generalizado del 7% en los precios globales de las materias primas para este año, impulsado por un superávit de oferta en grandes productores. No obstante, el índice de precios de la FAO mostró una recuperación del 2,4% en marzo, traccionado por la volatilidad energética y los conflictos en Oriente Medio, lo que podría sostener los valores FOB del maíz y el aceite de girasol por encima del promedio de la última década.