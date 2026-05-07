En un mapa exportador argentino que está siendo redibujado por la energía de la Patagonia, la provincia de Entre Ríos emerge como la gran sorpresa de la Región Pampeana. Según datos procesados por la Universidad Austral y la consultora Politikon Chaco, la provincia entrerriana logró un salto cuantitativo en sus ventas al exterior que la posiciona muy por encima del promedio nacional.

El "milagro" entrerriano en cifras

El dato más contundente del informe es el crecimiento acumulado entre 2015 y 2025. Mientras que el país muestra un escenario heterogéneo, Entre Ríos registró un incremento del 66% en el valor de sus exportaciones.

Este desempeño no solo es destacable por sí solo, sino que cobra mayor relevancia al compararlo con sus vecinos de bloque:

Entre Ríos: +66% de crecimiento.

+66% de crecimiento. Buenos Aires: +67% (liderando por escaso margen).

+67% (liderando por escaso margen). Santa Fe: +23% (muy por debajo de la media).

+23% (muy por debajo de la media). Córdoba: +28% (crecimiento moderado).

Estos números indican que Entre Ríos fue la provincia más dinámica de la zona núcleo, logrando una expansión que triplica la velocidad de crecimiento de Santa Fe.

Consolidación en el ranking nacional

En el arranque de 2026, la provincia mantiene su vigor. Durante el primer trimestre, Entre Ríos se ubicó firmemente en el "segundo pelotón" de las provincias exportadoras argentinas, con despachos que oscilan entre los u$s300 y u$s800 millones de dólares.

Si bien las tres provincias líderes (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) siguen concentrando el mayor volumen total de divisas, el dinamismo entrerriano le permite recortar distancias y codearse con provincias de fuerte perfil extractivo o minero como Chubut, San Juan y Jujuy.

Un cambio de paradigma regional

El informe advierte que la Región Pampeana ha cedido terreno frente a la Patagonia debido al "efecto Vaca Muerta" en Neuquén. Sin embargo, Entre Ríos es la excepción a la regla del estancamiento relativo.

Mientras que el resto de las provincias agroindustriales enfrentan desafíos para recuperar sus niveles históricos, el perfil exportador entrerriano demostró una resiliencia y una capacidad de apertura de mercados que la sitúan como el actor más pujante del litoral argentino.

Fuente: Ámbito / APFDigital