La postulación de que las mujeres son una parte fundamental para la derrota del candidato a presidente Javier Milei ya se hizo. Ocho de cada diez votantes del candidato de ultraderecha son varones y la mitad más uno de las mujeres del país votarían en este balotaje al peronismo. Ahora, ¿qué tiene que ver la cantante estadounidense Taylor Swift con una posible derrota de La Libertad Avanza?

En el año 2019 el candidato Javier Milei con el propósito de negar nuevamente la brecha salarial y mezclando peras con manzanas, se pronunció desde su cuenta de Twitter, en contra de la artista. Al leerlo, sus fans, conocidas en el mundo por su intensidad y pasión, no lo dejaron pasar y hubo un fuerte enfrentamiento en redes.

https://twitter.com/JMilei/status/1150508432987951104

Esta semana, a raíz del balotaje que tiene en pausa al país entero durante un mes, las swifties se pronunciaron. La pregunta es, ¿por qué?

"El tweet de Milei no solo es repudiable porque se metió con ella y despreció su esfuerzo y su trabajo para llegar a donde está hoy, sino también porque promueve su postura machista y llama a las feministas a modo de chicana, para decir que su lucha no es válida.

Ahora que salió a la luz, las swifties reaccionamos, tanto por meterse con la artista que seguimos, como porque si algo deja en claro Taylor es que hay que defenderse de quienes amenazan contra los derechos humanos y la igualdad para las mujeres y las personas LGBT", expresa su fan, Malena.

“Ella habla sobre problemas de salud mental, de autoestima, cuenta cómo se sintió mal y como es capaz de salir. Le dedicó canciones a sus haters, habló de sus problemas de TCA. No permaneció neutral cuando sintió que atacaban a algún colectivo. Mi sensación es que acompañó mucho a las chicas que estuvieron tan solas durante la pandemia, o que sufrieron alguna agresión”, analiza Correa.

La historia política de Taylor tiene larga data. Aunque a simple vista la artista parezca una chica tierna que le canta al amor y al desamor, en su documental "Miss Americana", deja entrever la importancia de jugársela a nivel político y cómo ser una artista tan popular en el mundo entero presiona y condiciona.

Taylor, de 33 años, siempre fue cantante de música country. Sus letras representan y empatizan a más de una generación. Pero lo que la vuelve realmente poderosa son sus convicciones por los derechos humanos. Y es ahí en donde entra Javier Milei, negacionista compulsivo de los mismos y enemigo expreso de los movimientos feministas.

“Sus fans siguieron su historia y su posicionamiento en Estados Unidos ante temas importantes. Se enfrentó a Trump, no quiso apoyar a una candidata anti derechos aunque la presionaron, se involucra en política, defiende los derechos de las personas LGBT. Es una artista que nunca fue neutral ante las movidas anti derechos”, explica Correa.

“Cuando fue el asesinato de George Floyd, directamente tuiteó diciéndole a Trump ´Te echaremos en noviembre´. Soportó tremendo hate por todo esto, se fue de las redes, volvió. No sé si responde tu pregunta pero creo que todo River y alrdededores cantando ´You need to calm down´ puede ser un gran empujoncito para que no gane una versión más dañina que Trump en la Argentina”, agrega la periodista.

La mujer más poderosa de la música



Hay que darle parcialmente la razón al líder de La Libertad Avanza en una cosa: Taylor es la mujer más rica de los Estados Unidos y la más exitosa a nivel musical, podríamos decir, del mundo. De hecho, en economía existe un concepto llamado “El efecto Taylor”, que se refiere al poder que maneja la artista en todos lados a los que va.

Si Taylor llega a tu ciudad, lo más probable es que se modifique el PBI de la misma, porque mueve mucha gente y eso implica dinero que entra a los lugares en donde toca. Así que el poder de esta artista es exponencial y ella, poderosa y mujer.

Durante la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, Taylor sintió la presión de expresarse políticamente. Una artista que siempre se había mantenido en silencio salió del clóset de lo apolítico y se transformó en una de las referentes antitrump.

Esta semana también se expresó el fandom de BTS, banda coreana que es un éxito a nivel mundial, ya que Villarruel, candidata a vicepresidenta de LLA, los comparó en Twitter con una "enfermedad de transmisión sexual" (sic).

El fenómeno Trump y el fenómeno Javier Milei tienen las mismas características y es por eso que hoy el fandom de Swift siente la necesidad de acomodarse del lado Massa en esta grieta. Lo hicieron a través de un comunicado en el que expresan su rechazo al candidato de LLA ejemplificando lo que hizo su mentora con Trump en Estados Unidos.

https://twitter.com/swiftAgainstLLA/status/1717524370917101773

“Más allá de los tuits viejos que vuelven a tener actualidad, creo que es evidente que si Taylor Swift ya estaba en contra de Trump por su racismo, por su misoginia, por estar contra la población LGTB y por su apoyo a la libre portación de armas, estaría abiertamente en contra de Milei, que además de todo lo anterior quiere privatizar el mar y la ballenas, vender órganos y dejar sin atención a bebés que nacen con cardiopatías. Nadie que conozca a Taylor Swift puede dudar de que estaría haciendo declaraciones contra LLA”, finalizó Ana.

Por su parte, Malena llama a reflexionar a todas las swifties a semanas del recital de la artista en nuestro país: "Ahora que Taylor viene a la Argetina, una semana antes del balotaje, esperamos que el revuelo que se genere lleve también a una toma de conciencia parte de las fans que van a verla y que la siguen. Lo que muchas swifties decimos es que no es lógico seguir a Taylor y votar a Milei, porque va en contra de todos los ideales sobre los que ella se expresa tanto en redes como en su misma música".

En Estados Unidos existe la libre portación de armas, una política que Milei defendió hasta último momento y que hoy, ante una parcial derrota en la primera etapa de las elecciones, niega. Aún así, la violencia y el miedo que ésta política pública posible genera es enorme y es, tal vez, una de las razones por las que LLA salió como la segunda fuerza más votada.

Esta semana un hombre armado irrumpió en dos locales Maine, al noreste de Estados Unidos y asesinó a tiros al menos a 18 personas y huyó. Para Ana Correa el cross over entre Taylor, la portación de armas y Milei es clarísimo. “En los recitales de Taylor, y en muchos lugares en Estados Unidos, es obligatorio ir con una mochila transparente, incluso hasta en los colegios, para que no puedan llevar armas escondidas en las mochilas. Hace pocos días, cuando se vio que Milei no ganaba en primera vuelta, la organización avisó que no hacía falta que en los recitales de la Argentina se llevaran las mochilas transparentes”, sostiene Correa y finaliza: “Ni Taylor ni las mujeres argentinas queremos un país en el que la gente, cualquier persona vaya armada por la calle. No queremos matanzas. Cuando me enteré que en Argentina no iban a poner el requisito de las mochilas transparentes pensé ´tal vez tienen algún dato y saben que Milei no va a ganar las elecciones´".

Fuente: Filo News