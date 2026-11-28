La acumulación de agua, la humedad persistente y la falta de ventilación pueden afectar las condiciones de los gallineros en las granjas familiares o los proyectos productivos de pequeña escala y comprometer el bienestar de las gallinas.

Por ese motivo, anticiparse a las lluvias y revisar las instalaciones resulta clave, en un momento donde los pronósticos por lluvias excesivas son recurrentes, debido a la ocurrencia de El Niño.

En ese marco, Carlos Escobar Cuenca, especialista de la Agencia de Extensión Rural de Ituzaingó, del INTA Corrientes, explicó que revisar los gallineros, mantener la cama seca y proteger el alimento y el agua son medidas fundamentales para cuidar la salud de las aves y reducir las pérdidas en la producción.

“Es importante preparar los gallineros antes de que se presenten las lluvias más intensas. Revisar las instalaciones, evitar el ingreso de agua y contar con un espacio seco y protegido permite reducir los riesgos para las aves”, destacó Escobar Cuenca.

Una de las principales recomendaciones es inspeccionar la infraestructura del lugar: los techos, las paredes y los pisos para detectar goteras, filtraciones o daños estructurales.

“Se aconseja colocar zócalos en la parte inferior de los gallineros para reducir el ingreso de agua y utilizar cortinas que protejan a las aves de la lluvia y el viento, sin impedir la circulación de aire”, puntualizó el referente.

Además, consideró importante mantener despejados los desagües y mejorar el drenaje alrededor de las instalaciones para evitar la acumulación de agua y barro.

“La protección frente a la lluvia debe complementarse con una ventilación adecuada. El objetivo es evitar que el agua ingrese y que la humedad permanezca dentro del gallinero”, agregó Escobar Cuenca.

El cuidado de la alimentación también es prioritario durante los períodos lluviosos. De acuerdo con el especialista, se recomienda disponer de reservas de alimento, almacenarlas en lugares secos y elevados, sin contacto directo con el suelo, y protegerlas de la humedad para evitar su deterioro.

Las aves deben contar siempre con agua de bebida limpia y segura. Asimismo, es fundamental conservar seca la cama del gallinero, proteger el material destinado a su reposición y retirar oportunamente las partes húmedas.

“La humedad en la cama y el deterioro del alimento son aspectos que requieren especial atención. Revisar diariamente estas condiciones y realizar los cambios necesarios ayuda a mantener un ambiente más saludable para las gallinas”, indicó el profesional.

Por otro lado, durante las lluvias y después de ellas, se aconseja observar diariamente el comportamiento de las gallinas, el consumo de alimento y agua y los niveles de postura. Ante cambios inusuales o síntomas de enfermedad, se debe consultar con un profesional veterinario.

“Estas medidas forman parte de un manejo preventivo que contribuye a proteger el bienestar animal de las aves y a reducir los riesgos sanitarios en la producción avícola a pequeña escala”, concluyó Escobar Cuenca.