El contexto histórico que vive la cadena de esta oleaginosa, con cosecha récord y precios muy atractivos, se vio y notó en los pasillos del Hotel Sheraton marplatense.

De todos modos, este brillo del girasol también tiene algunas luces amarillas como sus hojas que lo opacan: representantes de la agroindustria y economistas resaltaron la incidencia negativa que tienen las retenciones también en este cultivo, y pidieron que sea declarado una economía regional.

A la par, de manera coyuntural, citaron a las protestas de transportistas que afectaron en las últimas semanas sobre todo a Buenos Aires como un aspecto del “costo argentino” que complica frecuentemente a la actividad.

Uno de los más enfáticos a la hora de hablar del girasol fue el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras.

“El girasol es la estrella del agro en la Argentina. Como industria creemos que será la estrella en los próximos cinco años”, sentenció el ejecutivo.

Y añadió: “Argentina puede duplicar las exportaciones del complejo de girasol en los próximos 5 años. El mundo miraba a Ucrania, a Rusia, al Mar Negro. Hoy miran a la Argentina”.

En este contexto, planteó las metas del sector. “La ambición es duplicar las exportaciones del complejo de girasol. Es realizable, podemos alcanzar esa producción y tener más de 4 millones de hectáreas bajo producción. Pasar de 1,5 millón de toneladas de exportación de aceite a 3 millones”. También destacó el impacto económico.

“Esta industria le va a dar este año a la Argentina US$ 2.800 millones. Le puede dar en los próximos tres años, por año, US$ 5.000 millones. Seríamos la cuarta industria de divisas de la Argentina”, completó.

No obstante, advirtió que es un camino que aún tiene algunos obstáculos que resolver. “Esta trayectoria de crecimiento positiva que muestra más de 60% de crecimiento de producción hay que consolidar en muchos aspectos. El crecimiento muestra debilidades u oportunidades de mejora para llegar a los mercados compradores a nivel mundial”, enfatizó.

Como ejemplo, alertó sobre las dificultades recientes que se dieron con los bloqueos de los transportistas en Buenos Aires.

“En los últimos siete días no pudimos cargar un solo barco en Bahía Blanca y en Quequén. Y esto que parece un problema solo nuestro, hoy lo sufren los compradores en la India, en Turquía, en Bulgaria, afectando la reputación de nuestro país. Las noticias a nivel mundial indican que Argentina tiene un problema sindical que nadie sabe cómo ocurrió”, lamentó.

Al respecto, formuló una interesante explicación sobre las dificultades que a veces enfrentan los industriales argentinos para describir a sus compradores extranjeros sobre los particulares problemas domésticos.

“Cuando uno intenta explicar qué es un autoconvocado, es muy difícil entenderlo para un comprador que está en Nueva Delhi tratando de prever en tiempo el arribo de un barco de Argentina. Todo este escenario de crecimiento fenomenal, por pequeñas cosas puede ponerse en riesgo”, agregó.

Por otro lado, Idígoras incluyó al girasol también dentro del listado de productos que necesitan una urgente eliminación de las retenciones.

“Hay un tema importante, los derechos de exportación. Hoy están en el 4,5%. Somos una economía regional. Por lo tanto, debemos tener un tratamiento de economía regional. No somos igual que el resto de los cultivos cerealeros y oleaginosos. Al Gobierno le queda una economía regional pendiente, el girasol. Tener retención cero es una condición sine qua non para seguir creciendo en esta estrategia”, puntualizó.

En el mismo sentido se pronunció, en otro panel, el economista asesor de Asagir, Jorge Ingaramo: “Apuntamos a lograr que se trate al girasol como economía regional. Las economías regionales tienen 0% de retenciones a las exportaciones”.

En este punto, relativizó el impacto fiscal del esquema actual. “Muchachos del Estado no se preocupen. El año pasado con el 4,5% de retenciones, la recaudación fue de US$ 90 millones. Es el 2% de la recaudación de retenciones de exportaciones”.

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Ramiro Costa también reforzó la idea de que una baja impositiva tendría efectos directos sobre la actividad: “Si fuera 0% el derecho de exportación para el girasol, se incentivaría más la siembra y la tecnología. La tasa de crecimiento de la producción de girasol pasaría de 6% a 20% anual”.

Todo esto ocurre en medio de las oportunidades que tiene el girasol para multiplicar las exportaciones. “Ahora apuntamos a duplicar las exportaciones en el complejo de girasol, sobre todo en aceite. Pasar de US$ 2.400 millones a US$ 4.800 millones no es chiste”, aseguró Ingaramo.

Al respecto, describió un contexto internacional favorable. “El mundo está demandando más aceite, y el girasol está dentro de ese grupo”.

Y remarcó que “el crecimiento proyectado del aceite de girasol será de 26% frente al 20% del resto de los aceites. No hay indicador que no lo muestre al girasol siendo el gran ganador de los últimos años”.

Emilce Terré, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, aportó que “la campaña 25/26 será la mayor del siglo XXI”. En términos de divisas, detalló: “Tenemos previsto un récord de exportación para esta campaña: 1,1 millón de toneladas como semilla, pero casi dos millones de toneladas de aceite y 1,9 millones de pellets”.

Y precisó que “en valor estamos por encima de los US$ 3.000 millones, con unos US$ 500 millones por la exportación de semillas, casi US$ 2.500 millones con la exportación de aceites y unos US$ 260 millones por la exportación de pellets y harina”.

Por su parte, el Subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda, señaló que a nivel mundial hay “un mercado complejo, pero que demanda atributos bien específicos que Argentina tiene y supo construir en el último tiempo vinculado con la eficiencia del sistema productivo”.

“Con todo el potencial, con los recursos y el diagnóstico que tenemos del mundo, lo que nos planteamos como estrategia de inserción internacional es consolidar a Argentina como un proveedor confiable, previsible y eficiente de alimentos y otros productos y servicios derivados aprovechando las ventajas competitivas”, sostuvo.

Además, remarcó que “el mercado internacional presenta grandes oportunidades como también desafíos. Argentina está en una mejor posición que sus competidores para poder superar esos desafíos y aprovechar las oportunidades. Tiene atributos y un marco de políticas previsible para convertirla en un proveedor líder, confiable y seguro”.

Tejeda destacó un logro reciente. “Argentina se convirtió en 2025 en el principal proveedor del principal mercado mundial de aceites vegetales. Es fruto del trabajo del sector privado con el sector público, gracias a las exportaciones a India de aceite de soja y de girasol”, añadió.

Y subrayó que “en los últimos meses muestra tasas de crecimiento muy importantes. En el primer trimestre del año hubo un crecimiento interanual de 18% en la exportación de aceites vegetales”.

En similar sentido, en un panel que analizó a la Argentina en el comercio global de girasol, el director comercial de girasol de Bunge, Alfredo Castiglione, sostuvo que “Argentina sigue bien posicionado en el rol que se ganó en los últimos años. Hay una oportunidad única en el reposicionamiento de Argentina en el mercado internacional”.

“Es importante el flujo de exportación de granos. El foco está en mejorar las tácticas desde el campo hasta al puerto. En pesticidas, en sustentabilidad y en el manejo de puertos está la clave. El girasol es estratégico, energético y tiene una posición en la geopolítica global”, detalló.

Por su parte, el gerente senior de molienda de Cofco, Jaime Acuña, resaltó el cambio estructural del sector: “Este es el mejor congreso de ASAGIR de la historia. Estar sentado acá con casi 7 millones de toneladas de producción de girasol era impensable. Cuando hace siete años atrás mirábamos al girasol, estaba súper castigado con producción siempre a la baja. La cadena es uno de los fundamentos donde se paró el girasol para lograr todo esto”.

“Cuando el girasol tuvo la oportunidad, el efecto de la reacción fue impresionante. Nadie podía pensar en el récord que íbamos a tener hoy de producción. Nos pone en un lugar como un proveedor confiable en un mundo en conflicto. También como un productor de aceite en un mundo que demanda aceites de todo tipo. El girasol hacia adelante va a seguir beneficiado”, resaltó.

Finalmente, el gerente de agronegocios de Unión Agrícola de Avellaneda, Mariano Tortul, vinculó el cultivo con la agenda energética global.

“El mundo está focalizado en la energía, y muchos países buscan una mayor independencia energética y depender menos de las importaciones. Es una gran oportunidad para el girasol por su gran contenido de aceite, si bien tiene una desventaja competitiva por cuestiones intrínsecas que es muy poco lo que se usa en biodiesel. Lo que producimos tenemos que verlo hoy como energía”, señaló.

“Hay cuestiones energéticas que estimulan un mayor consumo de aceite. Esto beneficia a la Argentina y va a abrir puertas a nuevos mercados, mayor exportación y va a seguir impulsando una mayor producción a nivel mundial”, concluyó.