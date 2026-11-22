Las tarjetas de crédito y débito se consolidan como el principal medio de pago en los supermercados argentinos, ya que concentran casi 7 de cada 10 operaciones, según expuso la Encuesta de Supermercados del INDEC.

El reporte reflejó que las operaciones abonadas con tarjeta de crédito alcanzaron los $1.125.612 millones en agosto, lo que representó un incremento nominal del 18,6% interanual e implicó el 43% total de la facturación.

En total, las grandes cadenas de supermercados registraron una facturación de $2,6 billones durante el octavo mes del año. Pese al aumento nominal en la facturación, las cantidades vendidas a precios constantes continuaron exhibiendo señales de debilidad.

En este sentido, el informe oficial detalló que en términos reales, las ventas cayeron un 3,7% interanual en agosto y un 0,8% frente a julio. Con este resultado, en los primeros ocho meses de 2026 el sector acumula una contracción del 2,8%.

En el desglose del relevamiento oficial, el segundo lugar en facturación lo ocuparon las tarjetas de débito con una cuota del 23,9%, tras sumar $625.010 millones y crecer un 14% nominal interanual. Por su parte, el efectivo representó el 17% de los pagos con $443.756 millones, lo que significó un aumento del 35,2% en comparación con agosto de 2025.

Sin embargo, el mayor salto interanual lo registraron los medios de pago alternativos, que integran billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras y tarjetas de regalo, con una suba nominal del 50,2%. Este segmento alcanzó ventas por $422.551 millones (un 16,1% del total), reflejando transformaciones en los hábitos de pago de los consumidores.