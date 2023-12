La Ley Felipe es el resultado de una gran lucha de las madres y padres del dolor, que a través de las múltiples charlas desarrolladas en diferentes plazas de Entre Ríos lograron llegar al Poder Legislativo.

Finalmente, se logró la instrumentación de la normativa, pero todavía hay familias que no recibieron los beneficios que en ella se engloban.

Danilo Bertoni, padre de Felipe y referente de este movimiento, habló en Ahora Cero Radio y contó que “me comunique al Ministerio de Salud para ver quién iba a ser el responsable de canalizar la ley, y pedimos la posibilidad de que nos pudieran recibir para contarles un poquito porque sabemos que es un nuevo gobierno”.

“La ley Felipe tiene que seguir estando, no viene a crear cargos del estado, ya existen trabajadores sociales, médicos, abogados dentro del estado que pueden encargarse de esto. Yo tengo incertidumbre sobre quien va a ser la persona con la que no podamos comunicar, y que la persona que esté sea empática. Las mamás, y papás que me siguen llamando y es porque antes de comunicarse conmigo tuvieron muchos no”, expresó preocupado Bertoni.

Al respecto, señaló que “con Rogelio Frigerio pude hablar en Paraná, le pedí que siga con esto, y le dije que me gustaría juntarme a hablar con él y con algún ministro para contarles sobre la ley”.

Hasta el momento, Ulises, un niño de Gualeguaychú que fue el primer beneficiario de la Ley Felipe está percibiendo un beneficio económico a partir del Carnet Único de Oncopediatría (CUOP), según informó su madre, Natalia.

En tanto, la familia de Génesis Fernández todavía no percibe la ayuda económica, a pesar de haber presentado la documentación pertinente, y es por esto que están organizando para este sábado un festival solidario en el club Joaquín V. González de Pueblo Nuevo.