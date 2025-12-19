Se produjo esta madrugada un siniestro vial en la Autopista Nacional 14, kilómetro 273, sentido norte-sur. Se trata de una familia, cuyos integrantes debieron ser hospitalizados.

Un vehículo Volkswagen Polo gris circulaba de norte a sur cuando se le reventó un neumático. El conductor perdió el control del vehículo, que dio trompos y impactó con el guardarraíl.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso. En tanto, sus acompañantes, una mujer y dos menores, fueron trasladados al Hospital Masvernat para control, con traumatismos leves.