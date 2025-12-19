ACCIDENTE EN RUTA 14
Les reventó una cubierta y perdieron el control: una mujer y dos menores fueron hospitalizados
El conductor del auto perdió el control luego de haber reventado una cubierta. Preocupa el mal estado de la ruta.
Se produjo esta madrugada un siniestro vial en la Autopista Nacional 14, kilómetro 273, sentido norte-sur. Se trata de una familia, cuyos integrantes debieron ser hospitalizados.
Un vehículo Volkswagen Polo gris circulaba de norte a sur cuando se le reventó un neumático. El conductor perdió el control del vehículo, que dio trompos y impactó con el guardarraíl.
Afortunadamente, el conductor resultó ileso. En tanto, sus acompañantes, una mujer y dos menores, fueron trasladados al Hospital Masvernat para control, con traumatismos leves.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar