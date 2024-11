Lionel Andrés Messi no solo eligió seguir su carrera futbolística en los Estados Unidos por la tranquilidad que le garantizaba aquel país a comparación de Europa o Sudamérica, sino también por la cantidad de negocios que podría llevar adelante. A lo largo del año, anunció una gran cantidad de lanzamientos, como, por ejemplo, su bebida energética o su perfume. Pero, esta semana sorprendió a todos al lanzar su línea de vinos premium, al que cualquiera puede acceder a través de la compra online.

Tanto Lionel Messi como su esposa, Antonela Roccuzzo, llevan adelante una gran cantidad de negocios desde su llegada a Miami, Estados Unidos, los cuales suponen una gran suma de ingresos, más allá de lo que deja el fútbol. Ambos ya exploraron en el rubro alimenticio, moda, tecnología, gastronomía y viajes, entre otros. Pero, esta semana, el futbolista anunció la llegada de su vino a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram que generó todo tipo de reacciones.

En la misma, se ven dos presentaciones de botellas: una en blanco y otra en negro, aunque ambas con la silueta del capitán de la selección argentina. En el resto de las fotografías se pueden ver las botellas con copas de vino y barriles de fondo.

“Algunos de ustedes nos preguntaron por estos vinos únicos que hicimos con Mmwinemaker”, introdujo ‘La Pulga’ en el pie de la publicación y luego añadió: “Acá tienen una edición especial limitada: dos vinos premium con botellas coleccionables que no se pueden perder. ¿Ya los probaron?”.

Cuánto cuesta el vino de Messi y dónde comprarlo

El que quiera degustar alguno de esos dos vinos tendrá que desembolsar la suma de 60,32 euros (63.542 pesos argentinos), tanto para el Lionel Cabra 10 – Puglia Primitivo IGT como para el Lionel Goat 10 – Syrah de Sicilia IGT.

La persona interesada en saber más respecto a estos productos, así como también adquirirlos, podrá ingresar a la página de Mmwinemaker a través de este enlace.

“Lionel Cabra 10 es una extraordinaria selección de la prestigiosa Denominación Geográfica Típica Primitivo Puglia, con añada 2022. Este vino tinto, elaborado con uvas 100% Primitivo, captura el alma del territorio de Puglia, Italia, con su carácter audaz y su complejidad aromática”, dice la descripción de esta botella, que señala que los sabores de “frutos rojos se mezclan con notas de especias, creando un equilibrio armonioso; la persistencia es notable, con un final que recuerda aromas frutales”.

En tanto, el Lionel Goat 10 “es una expresión extraordinaria de Syrah, un vino tinto cautivador elaborado con cuidado y dedicación en Sicilia, Italia. Esta cosecha 2022, captura la esencia de la región y la variedad de uva, ofreciendo una bebida inolvidable que deleitará sus sentidos”. En cuanto a su sabor, la página oficial lo describe: “Carácter frutal de cerezas y moras se mezcla con elegantes notas de vainilla y especias, dando un equilibrio perfecto entre frescura y estructura. Los taninos son suaves, ofreciendo una sensación agradable en la boca, y el final es largo y persistente”.

La publicación rápidamente superó el medio millón de likes y en la caja de comentarios se leyeron algunos divertidos mensajes. “Hola Leo, ¿se puede mezclar con pomelo?”; “¿Messirve una copa de vino, por favor?”; “Cuando se te acaban los motivos para tomar: Por Messi”; “Miré que yo no quería tomar más, pero me salís con esto Leo y no puedo decirte que no” y “¡Pará Leo recién es martes!”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores que, sin dudas, probarán este producto.