Por Jorge Barroetaveña

Porque él ya no es tan veloz. Ne­cesita que el tiempo transcurra más lento. Ya no puede acelerar, así que balancea el cuerpo. Deja la pelota entre las dos piernas y amaga arrancar para allá o para acá. Ni una ni otra. No la toca. Se queda y espera. Le tienen miedo. Los rivales le temen. Es pánico. Se percibe. Saben que si intentan un anticipo quedarán expuestos a los memes en redes sociales”.

Su crónica del partido con Croacia y la intervención fulgu­rante de Messi en el tercer gol bien vale replicarse. Ese tipo chiquito, de mirada perdida, pero con una zurda mágica, hizo el milagro: paró el tiempo. En esa gambeta que fue y volvió para locura del enmascarado que lo perseguía, se esconde su secreto, el secreto del fútbol y el secreto de la pasión que envuelve este deporte.

El país está suspendido desde hace más de un mes. Pese al gol­pazo inicial de la derrota con Ara­bia, el recorrido de la Scaloneta llenó de ilusión a los argentinos. Hay un deseo secreto y no tanto, que atesora la inmensa mayoría del pueblo futbolero: que Messi levante la copa.

En muchos aspectos Messi no parece argentino, al menos no parece llevar ese gen que nos identifica. Ha tenido una carre­ra brillante que lo ha mantenido a tope desde que debutó. Jamás tuvo un desliz ni se le conoció pe­lea. Ha soportado con estoicismo e inteligencia emocional el Gran Hermano que lo persigue desde que es Messi. Cada gesto, cada palabra suya se reproduce hasta el hartazgo y la sociedad posmo se siente en condiciones de juz­garlo. Messi, y aquí está uno de sus grandes méritos, se ha ban­cado convivir con esta presión. La que viene de afuera del fútbol y la que viene de adentro de un de­porte que siempre le exigió ser el mejor. Por eso su liberación el año pasado cuando consiguió la Copa América con la Argentina. Lo ne­cesitaba. Necesitaba sacarse de encima esa mochila que le dejó el eterno Diego. Y eso que Marado­na jamás le transfirió su herencia. Fue grande el Diego porque sabía que era demasiado pesada para el chico. Pero el pequeñín se sobre­puso a todo y hoy, en el crepúscu­lo de su carrera está por alcanzar la gloria. Le falta un paso apenas.

Esta Argentina tan fascinante ha sido capaz de alumbrar a dos genios. Maradona el volcánico, el disruptivo, el que llegó a la idola­tría sin términos medios, el que nos demostró cuán lejos puede llegar un hombre en el planeta tierra. Y Messi, terrenal, sobrio, sin alardes, pero con una profun­da determinación: ser el mejor en lo que hacía. En el fondo, compar­ten el genio y algo más. Ese instin­to para sobrevivir en la jungla y trepar a la cima.

Estas tierras, las del caos y la crisis, siguen dando sorpresas. Somos todo eso que Maradona y Messi han reflejado a lo largo de su historia. No vale la pena com­pararlos. Son tiempos y vidas di­ferentes, como cada ser humano. Sólo es posible empardarlos des­de la genialidad y eso, para los te­rrenales es imposible.

Este domingo al mediodía me sentaré frente a la tele contento por un motivo adicional. Habrá en esa cancha alguien de Gua­leguay, Lisandro Martínez, que ya dejó bien alto nuestro orgullo. No importa lo que pase, el “Lichi” se metió en la historia grande de nuestro pueblo y tiene una infi­nidad de tiempo para seguirla escribiendo.

Este domingo me sentaré frente a la tele nostálgico porque dos de mis hijos no están en Gualeguay y no podré ver el partido con ellos. Los futboleros de alma (un po­co más viejos) queremos que las nuevas generaciones experimen­ten lo que se siente ser Campeón del Mundo. Tocar la gloria, un pedacito, como nos hizo sentir el Diego en México. Su alegría será la mía y lo deseo profundamen­te. Después habrá 11 muchachos que en la cancha irán para quedar en la historia. Para grabarse en el pecho un logro que será eterno. Aunque hay un petiso, de mira­da perdida, que es el que más se lo merece. Dios, el destino o en quién cada uno crea, deberían darle la razón y premiarlo porque hizo todo lo que tenía que hacer. Tiene dos piernas, dos ojos, dos brazos como cualquiera. Pero tie­ne algo que lo hace distinto. Será la utopía? Messi y Maradona han sido inspiradores para varias ge­neraciones. Han sido capaces de recrear la utopía, en un mundo que las ha perdido. ¿Desde una cancha de fútbol? Y sí, mal que les pese a los detractores de este her­moso deporte.

Mañana el espíritu de Diego es­tará deambulando por ese esta­dio. Messi estará ahí para rendirle homenaje y detener el tiempo. Pa­ra que todos podamos sentir la felicidad. Aunque sea por un ratito.