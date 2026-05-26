Luego de aprobar la segunda revisión del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) envió este martes el tercer desembolso del programa firmado en abril del año pasado, por US$1000 millones.

De esta manera, las reservas del Banco Central (BCRA) -que habían cerrado el viernes en US$46.803- subieron US$1105 millones y alcanzaron los US$47.908 millones, el valor más alto desde el 9 de octubre de 2019.

El 15 de abril, después de varias semanas de espera, el organismo le había dado el visto bueno a la instancia técnica del programa firmado con la Argentina un año atrás, pero restaba el sello final de la cúpula del FMI. Finalmente, la luz verde llegó el pasado jueves, con la aprobación del directorio y la posterior publicación del staff report en donde confirmaban su aprobación.

El primer desembolso fue de US$12.000 millones y llegó en abril de 2025, cuando el Gobierno cerró el Programa de Facilidades Extendidas (EFF) al mismo tiempo que anunció la salida del cepo. Luego, en agosto, el organismo giró US$2000 millones tras la primera revisión. Con esta nueva transferencia, la Argentina recibió cerca del 80% del total acordado con la gestión de Javier Milei hace un año.

Los compromisos del Gobierno con el FMI

Tras la aprobación de la segunda revisión, el FMI publicó el reporte de su staff, en el que dio precisiones sobre las negociaciones que hubo entre el organismo y el Gobierno.

Según el reporte, las autoridades argentinas se mantienen comprometidas con cinco ejes fundamentales para preservar la estabilidad y equilibrar la desinflación, la sostenibilidad externa y los objetivos de crecimiento.

En política fiscal, el FMI dijo que el Gobierno sigue buscando un equilibrio fiscal general, limitando el gasto mediante la racionalización de los subsidios, una mejor focalización de la asistencia social y la priorización del gasto en infraestructura. “Se reconoce la necesidad de seguir reformando los marcos tributario, de pensiones y fiscal para fortalecer la solidez del ancla fiscal y la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo”, apuntó el organismo.

El compromiso del Gobierno con las metas del FMI. (Foto: X/@KGeorgieva).

Con respecto al financiamiento, el organismo resaltó que la Argentina está implementando un enfoque integral para enfrentar sus vencimientos de corto plazo, que incluye emisión de deuda en el mercado local, privatizaciones y ventas de activos públicos, repos por parte del Banco Central y préstamos comerciales garantizados por otros acreedores oficiales. “Con el tiempo, las autoridades trabajarán para asegurar un acceso oportuno y sostenido a los mercados de capitales internacionales y reducir la exposición del Fondo. Se mantendrá la colaboración de buena fe para abordar los créditos pendientes”, indicó el organismo.

Sobre la política monetaria y cambiaria, el FMI sostuvo que las autoridades argentinas están comprometidas con la reconstrucción de las reservas en línea con los objetivos acordados y la monetización prevista de la economía. Y detalló: “El tipo de cambio continuará fluctuando con flexibilidad dentro de las bandas cada vez más amplias, limitándose las ventas de divisas a episodios de volatilidad excesiva”.

En línea con lo anunciado la semana pasada, el organismo que conduce Kristalina Georgierva indicó que el balance del BCRA seguirá fortaleciéndose que y la mayor parte de las distribuciones de beneficios al Tesoro se destinarán a la recapitalización de la propia entidad. No obstante, advirtió: “Las mejoras en su gobernanza y mandato siguen siendo esenciales, junto con las mejoras en la calidad y la difusión de los datos de inflación”.

Fuente: TN