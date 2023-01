A un día de cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Fernando Báez Sosa, el padre de Luciano y Ciro Pertossi, dos de los imputados por el crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, declaró este martes en el marco de la jornada número 12 del juicio.

"Mis hijos no son asesinos. Son vagos y no puedo creer lo que están pasando", fue una de las primeras frases que se le escuchó decir a Mauro Pertossi, una vez sentado en el banquillo frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, y mientras sus hijos, sentados junto al resto de los rugbiers juzgados, lloraban al prestar atención a sus palabras.

El testigo se refirió también a su vínculo con los ocho acusados, y precisó: "Ciro Pertossi y Luciano Pertossi son mis hijos. Blas Cinalli es mi ahijado. Lucas Pertossi es mi sobrino", y aunque todavía no se conoció su declaración completa, trascendió que mantuvo la misma línea de María Paula Cinalli y Rosalía Zárate.

Previo a la exposición, el abogado defensor, Hugo Tomei, le preguntó al hombre cuáles eran las actividades de sus hijos. “Luciano había terminado el secundario. Ciro había empezado el CBC para la carrera de Arquitectura. No nos alcanzaba el dinero para ayudarlos para irse de vacaciones y, entonces, hicieron changuitas”, indicó.

Además, detalló también que los jóvenes fueron a Villa Gesell en el auto del padre de Máximo Thomsen, Marcial, y en el de Matías Benicelli, antes de comenzar a llorar al momento de recordar lo ocurrido después.

Al igual que los testimonios expresados de parte del entorno de los imputados durante la audiencia de este lunes, Pertossi habría remarcado que sus vidas también se vieron afectadas luego de lo sucedido. "Perdí mi trabajo cuando trascendió el caso. Un trabajo que mantuve por 25 años y no volví a conseguir otro", aseguró.

“Después de 25 años de trabajo me desligaron, empecé de chico a trabajar. Ahora tengo otros problemas, no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Las cosas no salen bien, he recibido amenazas”, agregó.

Sin embargo, en ningún momento habría hecho referencia alguna al joven estudiante de abogacía asesinado, a quien habría omitido por completo.

Antes de la intervención de su padre y en línea con las exposiciones aclaratorias que ya habían realizado algunos acusados, Ciro Pertossi pidió declarar en el que fue uno de los momentos más salientes de la jornada.