Hace unos días estaba escuchando música desde YouTube mientras limpiaba mi estudio. Suelo poner una lista de reproducción de fondo con estilos que me gustan, en este caso era “Rap de los 90’s”. La cuestión es que al cabo de unos 45 minutos de estar inmerso en la limpieza sin prestarle mucha atención a lo que sonaba de fondo, me di cuenta que en todo ese rato, no había sonado una sola canción que conociera.

Hace 26 años que escucho rap y es extraño que, en una lista de 20 canciones clásicas del género, no conociera al menos una. Me fui de inmediato a la pantalla de la computadora para ver quién era el artista que estaba sonando. Este tipo de listas, en YouTube, suelen estar representadas por alguna fotografía en blanco y negro de algún gueto de Nueva York, o de un grupo de jóvenes en ronda, en este caso era lo segundo. La fotografía se veía extraña, real, pero algo inquietante, como que esa realidad estaba interpretada, no fotografiada. En fin, con solo leer un poco los comentarios descubrí que la lista de reproducción que estaba siendo la banda sonora de mi día de limpieza, era música generada con inteligencia artificial (IA).

Mi primera sensación fue de decepción conmigo mismo, porque ¿cómo no me iba a dar cuenta que es IA? Pero luego entendí que la barrera ya estaba cruzada. La línea entre lo real y lo creado por un robot, ya es difusa.

Como compositor, letrista, músico, productor, técnico en grabación y mezcla de audio (entre otras cuestiones ligadas al sonido), siempre me fue útil incorporar las herramientas que las nuevas tecnologías suman al catálogo, ya interminable, de elementos que facilitan ciertos procesos. Hace años que modelos de IA vienen ganando terreno en campos como la producción musical. Empresas desarrolladoras de software y plugins para audio como Izotope, ya tienen años diseñando algoritmos para sus productos, en dónde con un clic, tu mezcla musical, mágicamente, explota en volumen y en saturación armónica. Pero, a partir de 2021, con la aparición de modelos de IA como ChatGPT, DeepSeek y Gemini, entre otros, eso también se trasladó al mundo de la música. Apareció Suno, UDI, Soundraw, en dónde con un simple prompt (instrucción, pregunta o mensaje de texto que se le da a un sistema de IA), se puede crear canciones enteras, en una calidad que puede engañar a los oídos más afinados.

Hace un año, aproximadamente, sucedió que aparecieron bandas con discografías completas en plataformas digitales como Spotify que eran hechas enteramente con IA y lograban millones de reproducciones, algo impensable para el artista emergente, humano, promedio. Todos los procesos que antes podían llevar horas, días, meses, ahora se resuelven escribiendo unas simples instrucciones a un chat y, en segundos, vomita la obra más predecible y amigable para el oído medio.

De hecho, no hace mucho, se han incorporado a los programas de producción musical como Cubase o el gratuito BandLab, herramientas con las cuales podés crear, por ejemplo, una línea de coros femeninos, con sólo escribir las notas en el software. O el reciente Greysound, en el que ponés tus pistas y vas guiando a la IA con instrucciones simples, como si estuvieses hablando con un ingeniero en el estudio de grabación.

Con todo esto, la pregunta es inevitable y se traslada a todos los ámbitos: ¿Hasta dónde llegará todo esto? No soy profeta ni vengo del futuro, pero sí se puede decir que hay un desgaste notable en todo lo relacionado al “arte generado por inteligencia artificial”, ya sean imágenes, videos o, en este caso, música. Ya es un poco molesto ver que todo es resuelto por estas redes neuronales artificiales. Los modelos de aprendizaje tienen un límite, a diferencia de nosotros. Si hay algo que siempre he disfrutado de hacer música es el proceso creativo. Estar en mi mundo en el que todo lo externo se vuelve un cuadro a contemplar. Ese microcosmos en dónde lo que me rodea, puede convertirse en una gran historia que contar en el papel, sobre una base rítmica, que puedo grabar con mi voz imperfecta, llena de errores, llena de humanidad. Aunque la IA no tiene por qué ser una pesadilla de la ciencia ficción, tampoco debe volverse el estándar.

Cuando trabajo con músicos en mi estudio, siempre los motivo a que encuentren su propio proceso creativo, que se dejen llevar por ese viaje hermoso que es el de sumergirse en la composición de una canción, de una melodía, de un álbum. Tampoco debemos renunciar a lo que el progreso nos regala, si a través de una IA alguien puede llegar a un resultado que lo convenza, está bien. Pero hay que ser conscientes de que ya no es tu viaje personal como artista, que es un viaje compartido donde el algoritmo deja su huella. Porque hay algo en lo que la inteligencia artificial nunca va a poder igualarnos, y es en nuestra esencia de seres contradictorios, propiedad de la evolución de las sociedades.

Cuando contemplamos un cuadro, escuchamos una canción y la cantamos a los gritos, o vemos una película que nos emociona, lo que estamos experimentando es un sentido de pertenencia hacia una obra. Lo que nos conecta es esa vulnerabilidad con el otro, saber que alguien estuvo detrás de eso que nos conmueve, es una característica que compartimos colectivamente. Algo que está dentro de todos nosotros y que ninguna otra especie del planeta puede experimentar (hasta dónde sabemos).

La música es una de las formas de comunicar más antiguas, los primeros registros de instrumentos musicales datan de 50.000 años. Con huesos y madera, nuestros ancestros crearon sus primeros sonidos para comunicarse, más allá del lenguaje convencional. Porque la música es otro idioma, si no ¿cómo es posible que te guste tanto ese tema en inglés del que no entendés nada, pero que cala hondo en tus emociones? La música es eso que podemos disfrutar junto a miles de personas que no conocemos mientras saltamos eufóricos coreando guitarras. La música es una forma de expresión humana.

La IA podrá copiarse porque, al fin y al cabo, eso es lo que hace, se copia de nosotros, se adapta, lee y reinterpreta lo que ya hemos hecho, pero siempre podemos estar un paso adelante, inspirando los movimientos de sus engranajes. Y por más increíble que sea lo que haga un modelo de IA, acá vamos a valorar lo que realmente nos conecta como especie: lo emocional, lo real, lo que me identifica con ese artista que tanto gusta, el error humano, la voz que se quiebra, el silencio entre dos notas que ningún algoritmo puede replicar.