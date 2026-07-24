La crisis laboral que atraviesa el Parque Industrial de Gualeguaychú sumó este viernes nuevas definiciones. Mientras que en Laboratorios Pyam se hicieron efectivos los 11 despidos que permanecían bajo conciliación obligatoria, el conflicto en Unionbat continuará abierto tras la decisión de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos de extender esa instancia hasta una nueva audiencia prevista para el 4 de agosto.

Según confirmó el responsable gremial de Petroleros y Químicos, Martín Gómez, este viernes "se hicieron efectivos los 11 despidos de Pyam", luego de que venciera la conciliación obligatoria sin que se alcanzara un acuerdo entre las partes.

El dirigente cuestionó además el accionar de la Secretaría de Trabajo provincial al señalar que el gremio había solicitado el martes una prórroga de la conciliación para intentar mantener abiertas las negociaciones. "Pedimos la extensión de la conciliación obligatoria y desde la Secretaría de Trabajo ni nos contestaron. Es una falta de respeto total", expresó.

El conflicto en Pyam se arrastra desde fines de junio, cuando la empresa anunció la desvinculación de 11 trabajadores, que se sumaron a otros ocho despidos concretados durante abril. En ese momento, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió la reincorporación provisoria de los empleados mientras avanzaban las negociaciones. Sin embargo, en la última audiencia la empresa ratificó su decisión de mantener las cesantías y finalmente este viernes quedaron efectivas.

Unionbat continúa en conciliación

En paralelo, el conflicto en Unionbat sigue sin resolverse. Gómez informó que la conciliación obligatoria fue extendida y que la próxima audiencia entre la empresa, el gremio y las autoridades laborales fue fijada para el 4 de agosto, a las 11, en Paraná.

"Mientras tanto seguimos esperando una propuesta para trasladarles a los trabajadores que están acampando afuera de la fábrica", indicó el representante sindical.

Además, denunció incumplimientos salariales por parte de la empresa. "Unionbat le debe la primera quincena de julio y los acuerdos que tiene con algunos trabajadores por temas de cambios de turnos", afirmó.

El conflicto en la firma fabricante de baterías comenzó tras el despido de 101 trabajadores, lo que derivó en un acampe permanente frente a la planta y en diversas medidas de protesta. Aunque la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer los despidos mediante una conciliación obligatoria, los empleados denunciaron que la empresa mantuvo cerradas las instalaciones y no permitió su reincorporación efectiva.

La situación de ambas empresas mantiene en vilo a más de un centenar de familias de Gualeguaychú y continúa siendo uno de los principales focos del conflicto laboral que atraviesa el Parque Industrial local.