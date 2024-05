Desde marzo, los universitarios de Urdinarrain, Gilbert y la Aldea San Antonio se encuentran sin servicio de micro para continuar con sus estudios superiores en nuestra ciudad. Ante esta situación, comenzaron a reclamar la renovación de los convenios del año pasado con las empresas Jovi Bus y San José, que garantizaban su viaje hasta las casas de estudio.

Hace tres meses que los estudiantes se movilizaban a dedo o compartían autos particulares, cuando podían, para llegar a cursar.

Finalmente, los municipios de Urdinarrain, Gilbert y Aldea San Antonio, se reunieron con el Secretario Provincial de Transporte Juan Diego Elsesser con el fin de retomar el servicio que une a las localidades con Gualeguaychú.

Ante la poca oferta de colectivos que afecta a toda la zona, la reunión se realizó en conjunto con la empresa Wilmar Turismo, que sería la encargada de ofrecer el servicio. En el encuentro, se plantearon distintas alternativas de horarios y se acordó que nuevamente, los municipios involucrados realizarán aportes económicos para garantizar que el servicio funcione.

Al respecto, el intendente de Urdinarrian, Sergio Martínez expresó: “Personalmente estoy muy contento de que una empresa local pueda ser la solución a esta problemática que junto a mis colegas intendentes nos ocupa desde que ha comenzado el año lectivo 2024. Estamos trabajando en determinar horarios y días en que el servicio se ofrecerá, que obviamente serán en función de los más requeridos por estudiantes y las personas que necesitan realizar trámites o trabajan en Gualeguaychú”.

En anteriores declaraciones con este medio, Martínez había manifestado que la renovación del convenio con las empresas Jovi Bus y San José eran muy elevados y por lo tanto inviables para los municipios y, que por esto estaban buscando otras alternativas.

No obstante, el estudiante, Ismael Paredes señaló que “todavía no nos han llamado a una reunión, no sabemos qué horarios van a manejar. Esto surge gracias a la presión social que veníamos haciendo en los medios y en las redes sociales”.