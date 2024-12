El regreso de Los Simuladores era uno de los grandes deseos de los fans de la serie que se emitió por primera vez en Telefe en el año 2002. Finalmente se confirmó la grabación de una película que planteaba el regreso de Mario Santos, Pablo Lamponne, Emilio Ravenna y Gabriel Medina. Bajo la dirección de Damián Szifron, los actores estaban listos para volver a ponerse en la piel de estos particulares personajes. Sin embargo, hubo un retraso inesperado.



Invitado a La divina noche de Dante, el nuevo programa que se emite por Eltrece, Diego Peretti repasó varios aspectos de su vida, habló de la película de Los Simuladores y explicó el motivo por el cual su grabación aún no inició. “Es una producción cara, se ve que la arquitectura financiera sufrió algún tipo de descompensación”, aseguró.



“Yo creo que la vamos a terminar haciendo porque estamos los cuatro actores, y Damián (Szifron) que es un director internacional, dispuestos y ya con el guion casi terminado”, dejó en claro el actor quien, junto a sus tres colegas, están muy entusiasmado con la idea de grabar esta película.



“Es la dinámica de la plataforma a la que estamos ligados”, aclaró Diego Peretti cuando el conductor le preguntó por qué se frenó la grabación de la película. “¿Y si viniera alguien del sector privado a querer pagarla? No se puede porque es una marca de Paramount, ¿es correcto?”, quiso saber más tarde.



“Sí, está atenazado por eso. Hay que limar esa diferencia”, explicó Diego Peretti quien, más adelante, aclaró que el film no puede realizarse de manera “cooperativa” entre los cuatro protagonistas. “Si en un futuro se lograra liberar ese contrato, sí”, explicó.



Qué dijo Damián Szifrón sobre la postergación de la película de Los Simuladores

Damián Szifrón, el encargado de dirigir Los Simuladores, habló hace unos meses y explicó el motivo por el cual la grabación se había postergado. “Hubo muchas imprecisiones. La situación del INCAA, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con la demora. Se trata de un emprendimiento 100% privado, lógicamente”, explicó.



“Cuando se anunció, Paramount estaba desembarcando con su servicio de streaming en la región y se proponía hacer una inversión muy fuerte en un proyecto francamente ambicioso. Yo tengo libertad creativa total y definitivamente la usé a la hora de sentarme a escribir”, reveló el director.